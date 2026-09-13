У Київській міській раді пояснили запровадження нової системи тривог

КМДА. Фото ілюстративне: Київська міська рада

Депутат Київської міської ради Тарас Козак заявив, що в Києві нову систему повітряних тривог запровадили через тривалі загрози, які можуть тривати 80–90% часу. За таких умов банки, державні установи та значна частина бізнесу не можуть повноцінно працювати.

Про це Тарас Козак ексклюзивно заявив в ефірі "Київського часу".

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Чому Києву потрібна нова система тривог

За словами Козака, без нової системи економічна діяльність у столиці могла фактично зупинитися через постійні повітряні тривоги.

"Якщо б ми зараз не ввели оцю двохкольорову загрозу, економіка б зупинилася. Тому що, коли 80-90% часу тривога, не працюють банки, не працюють державні заклади, не працює майже нічого, то всі працюють, але під загрозою, що прийде ДБР і покарає когось", — зазначив депутат.

Козак також наголосив, що нові правила є частиною адаптації Києва до нової реальності, коли тривалі повітряні тривоги стали регулярними.

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Як працюватиме бізнес під час тривалих тривог

За словами депутата, бізнесу доводиться пристосовуватися до ситуації, коли тривоги можуть тривати значну частину дня.

"Якщо тривоги будуть довгий час, жовтий, там, ще рік — я не знаю, як поведеться Макдональдс. Можливо, він каже теж: жовта — працюємо, чи напівпрацюємо, чи ще якось там, в якомусь режимі працюємо", — сказав Козак.

Він зазначив, що приватний сектор самостійно визначає, чи продовжувати роботу за відповідного рівня загрози. Водночас, на його думку, держава та міська влада мають показувати приклад і брати на себе відповідальність за організацію роботи установ.

Як тривоги вплинули на бюджет Києва

Точних даних про вплив нової системи тривог на бюджет та податкові надходження Києва поки немає. Козак пояснив, що відповідні зміни почали діяти лише у серпні, тому для оцінки їхніх наслідків потрібен час.

"Цифри будуть пізніше. Ми бачимо це на загальних цифрах, але не по Києву", — зазначив депутат.

За його словами, запровадження нової системи було необхідним через рівень загрози, який склався у столиці.

"Те, що зараз ввели, і завтра останній крок вводиться, це покаже нам, наскільки в цьому режимі буде працювати економіка. Без цього було неможливо", — підсумував Козак.

Як писали Новини.LIVE, Київ готується до можливих надзвичайних ситуацій та посилює запаси необхідних ресурсів. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що місто накопичує необхідні матеріали та ресурси, аби забезпечити роботу критичної інфраструктури навіть у разі ускладнення безпекової ситуації. Водночас у Києві продовжують готуватися до можливих надзвичайних сценаріїв.

Також Новини.LIVE писали, навіщо Росія атакує автозаправні станції у Києві. За його словами, удари по паливній інфраструктурі можуть створювати додаткові проблеми для забезпечення столиці пальним та впливати на роботу міських служб. Такі атаки є частиною ширшого тиску на критичну інфраструктуру Києва.