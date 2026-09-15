Фирсов предупредил о десятках реактивных шахедов над Киевом

Егор Фирсов. Фото: Facebook/Егор Фирсов

Россия может существенно увеличить количество запусков реактивных "шахедов", а в начале зимы над Киевом одновременно могут находиться несколько десятков таких беспилотников. Об этом военный Егор Фирсов рассказал во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука. Он отметил, что производство реактивных дронов в России растет, как и их эффективность.

Об этом он сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Фирсов прогнозирует увеличение количества реактивных дронов

По мнению Фирсова, Украине необходимо как можно быстрее укреплять систему противодействия новой угрозе.

"Так и будет. То есть реактивных "шахидов" станет больше, потому что производство растет, эффективность растет. И я еще раз говорю, что очень важны будут наши контрмеры, то, как мы реагируем на то, что они летят. Пока мы реагируем с опозданием, но еще раз подчеркиваю, что у нас есть все возможности сделать так, чтобы враг не добился успеха", — заявил военный.

По словам Фирсова, украинские военные уже работают над поиском эффективных способов противодействия реактивным беспилотникам. В частности, они ведут совместную работу с иностранными производителями, передавая им информацию об особенностях применения дронов и работе средств обнаружения.

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Он также подчеркнул, что опыт Украины в противодействии дронам может оказаться важным и для европейских стран, которые в будущем могут столкнуться с подобными угрозами для своего воздушного пространства. По его мнению, партнеры должны активнее вкладываться в разработку и испытания средств противодействия беспилотникам, используя украинский опыт.

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