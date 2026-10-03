Флеш: РФ використовує ретранслятори для "Шахедів" у Києві

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

У Києві працювають радіоретранслятори МЕШ противника, які забезпечують короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, йдеться про один-три такі пристрої, які складно виявити.

Про це "Флеш" повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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"Флеш" розповів про можливі ретранслятори

За словами "Флеша", поки такі ретранслятори працюють, захист Києва засобами радіоелектронної боротьби може бути недостатньо ефективним.

Допис Сергія "Флеша" Бескрестнова. Фото: скриншот

Як приклад він навів керований удар по будівлі СБУ. Бескрестнов зазначив, що в момент атаки в небі не було інших "Шахедів", які могли б виконувати функцію ретрансляторів.

"Флеш" також заявив, що аналізував інші удари по мостах Києва та можливість організації далеких каналів МЕШ із території Росії.

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"Флеш" пов'язав онлайн-керування із загрозою для мостів і ППО

За словами Бескрестнова, російські інформаційні канали обговорюють фотографії українських засобів протиповітряної оборони на київських мостах.

Він додав, що без стабільного онлайн-керування безпосередньо до моменту удару, на його думку, неможливо точно влучити в опору або ванти мосту.

Водночас Флеш зазначив, що українські фахівці ретельно досліджують уламки безпілотників. За його словами, інших "таємних" засобів зв'язку, зокрема LTE та "Расвет", у них не виявили.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського удару по Північному мосту в Києві 3 жовтня постраждали двоє людей. Одному з них медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що нардеп Крейденко заявив, що мости між берегами Києва необхідно додатково посилити. Йдеться зокрема про підвищення їхньої захищеності на тлі російських атак.