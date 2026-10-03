Крейденко: інженери мають терміново посилити мости столиці

Народний депутат Володимир Крейденко. Фото: facebook.com/KreydenkoVolodymyr

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко заявив, що загроза пошкодження або руйнування мостів між лівим та правим берегами Києва потребує термінового залучення інженерів. Фахівці мають оцінити стан мостових опор і за необхідності додатково їх посилити.

Про це Крейденко заявив в ефірі День.LIVE.

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Крейденко закликав посилити опори мостів

Нардеп наголосив на необхідності додаткового укріплення мостових опор.

"Інженери мають подивитися і додатково посилити ті опори, які потрібні нам для того, щоб вони в будь-якому випадку вистояли", — заявив Крейденко.

Києву потрібен план на випадок проблем із мостами

Крейденко також наголосив на необхідності підготувати альтернативні варіанти перевезення людей між правим та лівим берегами Дніпра.

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"Ми маємо думати і над альтернативними можливостями перевезення людей між правим та лівим берегом. Без цього, без плану Б точно Київ зупиниться", — сказав нардеп.

За його словами, перебої в роботі мостів можуть на тривалий час ускладнити сполучення між частинами столиці.

"Поки це питання буде вирішуватися, ми на тижні можемо розділити лівий та правий берег між собою", — наголосив Крейденко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після російського удару на Північному мосту в Києві пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. На час ремонтних робіт рух із лівого на правий берег перекрили, а в протилежному напрямку залишили одну смугу.

Також Новини.LIVE писали про сам удар російського дрона по Північному мосту. Після атаки на місце події направили екстрені служби, а через перекриття переправи виникли затримки громадського транспорту.