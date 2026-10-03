Флеш: РФ использует ретрансляторы для «шахидов» в Киеве

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

В Киеве работают радиоретрансляторы МЕШ противника, обеспечивающие краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. По словам Сергея "Флеша" Бескрестнова, речь идет об одном-трех таких устройствах, которые сложно обнаружить.

Об этом "Флеш" сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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"Флеш" рассказал о возможных ретрансляторах

По словам Флеша, пока такие ретрансляторы работают, защита Киева средствами радиоэлектронной борьбы может быть недостаточно эффективной.

Пост Сергея "Флеша" Бескрестнова. Фото: скриншот

В качестве примера он привёл управляемый удар по зданию СБУ. Бескрестнов отметил, что в момент атаки в небе не было других "Шахедов", которые могли бы выполнять функцию ретрансляторов.

Флеш также заявил, что анализировал другие удары по мостам Киева и возможность организации дальних каналов МЭШ с территории России.

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По словам Бескрестнова, российские информационные каналы обсуждают фотографии украинских средств противовоздушной обороны на киевских мостах.

Он добавил, что без стабильного онлайн-управления непосредственно до момента удара, по его мнению, невозможно точно поразить опору или ванты моста.

В то же время Флеш отметил, что украинские специалисты тщательно исследуют обломки беспилотников. По его словам, других "секретных" средств связи, в частности LTE и "Расвет", у них не обнаружили.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Северному мосту в Киеве 3 октября пострадали два человека. Одному из них медики оказали помощь на месте, второго госпитализировали.

Также Новини.LIVE писали, что нардеп Крейденко заявил, что мосты между берегами Киева необходимо дополнительно укрепить. Речь идет, в частности, о повышении их защищенности на фоне российских атак.