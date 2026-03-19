Фотовиставка "До світла" Влади і Костянтина Ліберових відкрилась у Києві

Одна з робіт на фотовиставці "До світла". Фото: пресреліз

Фотовиставка "До світла / Into the Light" українських документалістів Костянтина та Влади Ліберових відкрилась у Києві. Експозиція присвячена втратам та здобуткам під час найтяжчої зими за всю історію країни.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на відкритті.

У київській книгарні Сенс на Хрещатику відкрилась фотовиставка "До світла" в межах проєкту ДТЕК. Це нові роботи фотографів-документалістів Костянтина та Влади Ліберових. Експозиція налічує понад 40 емоційних світлин.

"Ми говоримо про світло, ми досліджуємо світло і насправді після тієї зими, яку ми всі пережили, нам є чим пишатись і є про що рефлексувати. Ця виставка — спроба ще раз зрозуміти, усвідомити, що ми пережили і завдяки кому, головне, ми це все пережили", — розповіла про задум виставки Влада Ліберова.

Відкриття фотовиставки "До світла". Фото: Новини.LIVE

Робота над серією світлин розпочалась в Одесі. Подружжя фотографів закарбували момент блекауту, який поглинув місто у тотальну чорну порожнечу.

"Коли я піднявся на дах нашого будинку, побачив, що у місті взагалі нічого не світиться. Я пам'ятаю, як це сильно мене вразило. Виникла думка, що цю тему треба досліджувати, цю тему треба показувати. Далі ми зʼясували, як сильно розбиті наші ТЕЦ. Коли ти бачиш, як машинна зала, місце де має бути той самий вогонь, який розганяє серце всієї станції, вся в обледенінні, то розумієш, що так не має бути. Це одна з дуже болючих історій", — поділився спогадами Костянтин Ліберов.

Перша світлина сері "До світла". Фото: Новини.LIVE

На світлинах Ліберових зображені українці, які протистояли темряві: енергетики, рятувальники, медики, пілоти та шахтарі – люди щоденної роботи, завдяки яким світло повертається в домівки та міста.

"Наше знайомство з ДТЕК почалося з того, що ми працювали на одній з розбитих теплових електростанцій. Коли ми побачили, в яких умовах у нас з'являється світло, завдяки чому ми можемо включити банальний чайник вдома в розетку, ми зрозуміли, що ці люди — наше кохання і ми хочемо дійсно досліджувати їх роботу", — додають автори.

Герої фотовиставки "До світла". Фото: Новини.LIVE

Зима 2026 року стала для України однією з найважчих за останні десятиліття. Масовані атаки Росії та суворі погодні умови залишали тисячі домівок без світла, тепла та води в найхолодніші дні. Малий та середній бізнес працював на межі зупинки, намагаючись адаптуватися до нових умов. Попри це країна вистояла. Світло поверталося завдяки цілодобовій праці енергетиків, ремонтних бригад, рятувальників, медиків та багатьох інших фахівців, які працювали у найекстремальніших умовах.

"Проєкт "До світла" — це розмова про людей, завдяки яким країна проходить найскладніші періоди. Про тих, хто працює під обстрілами, відновлює міста після темряви і щодня повертає світло в українські домівки", — розповідала команда ДТЕК.

Стан ТЕЦ на світлинах Влади і Костянтина Ліберових. Фото: Новини.LIVE

Експозиція "До світла / Into the Light" триватиме з 16 березня до 16 квітня у книгарні Сенс на Хрещатику.

