Фотовыставка "До світла" Влады и Константина Либеровых открылась в Киеве

Фотовыставка "До світла" Влады и Константина Либеровых открылась в Киеве

Дата публикации 19 марта 2026 06:22
Фотовыставка "До світла" Влады и Константина Либеровых открылась в Киеве
Одна из работ на фотовыставке "До світла". Фото: пресс-релиз

Фотовыставка "До світла / Into the Light" украинских документалистов Константина и Влады Либеровых открылась в Киеве. Экспозиция посвящена потерям и достижениям во время самой тяжелой зимы за всю историю страны.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на открытии.

Читайте также:

Константин и Влада Либеровы презентовали фотовыставку "До світла"

В киевском книжном магазине Сенс на Крещатике открылась фотовыставка "До світла" в рамках проекта ДТЭК. Это новые работы фотографов-документалистов Константина и Влады Либеровых. Экспозиция насчитывает более 40 эмоциональных фотографий.

"Мы говорим о свете, мы исследуем свет и на самом деле после той зимы, которую мы все пережили, нам есть чем гордиться и есть о чем рефлексировать. Эта выставка — попытка еще раз понять, осознать, что мы пережили и благодаря кому, главное, мы это все пережили", — рассказала о замысле Влада Либерова.

Фотовиставка "До світла"
Открытие фотовыставки "До світла". Фото: Новини.LIVE

Работа над серией фотографий началась в Одессе. Супруги фотографы запечатлели момент блэкаута, который поглотил город в тотальную черную пустоту.

"Когда я поднялся на крышу нашего дома, увидел, что в городе вообще ничего не светится. Я помню, как это сильно меня поразило. Возникла мысль, что эту тему надо исследовать, эту тему надо показывать.  Дальше мы выяснили, как сильно разбиты наши ТЭЦ. Когда ты видишь, как машинный зал, место где должен быть тот самый огонь, который разгоняет сердце всей станции, весь в обледенении, то понимаешь, что так не должно быть. Это одна из очень болезненных историй", — поделился воспоминаниями Константин Либеров.

До світла, Влада і Костянтин Ліберові
Первая фотография серии "До світла". Фото: Новини.LIVE

На фотографиях Либеровых изображены украинцы, которые противостояли темноте: энергетики, спасатели, медики, пилоты и шахтеры — люди ежедневной работы, благодаря которым свет возвращается в дома и города.

"Наше знакомство с ДТЭК началось с того, что мы работали на одной из разбитых тепловых электростанций. Когда мы увидели, в каких условиях у нас появляется свет, благодаря чему мы можем включить банальный чайник дома в розетку, мы поняли, что эти люди — наша любовь и мы хотим действительно исследовать их работу", — добавляют авторы.

Фотографії Влади і Костянтина Ліберових
Герои фотовыставки "До світла". Фото: Новини.LIVE

Зима 2026 года стала для Украины одной из самых тяжелых за последние десятилетия. Массированные атаки России и суровые погодные условия оставляли тысячи домов без света, тепла и воды в самые холодные дни. Малый и средний бизнес работал на грани остановки, пытаясь адаптироваться к новым условиям. Несмотря на это страна выстояла. Свет возвращался благодаря круглосуточной работе энергетиков, ремонтных бригад, спасателей, медиков и многих других специалистов, которые работали в экстремальных условиях.

"Проект "До світла" — это разговор о людях, благодаря которым страна проходит самые сложные периоды. О тех, кто работает под обстрелами, восстанавливает города после темноты и ежедневно возвращает свет в украинские дома", — рассказывала команда ДТЭК.

Українські ТЕЦ
Состояние ТЭЦ на фотографиях Влады и Константина Либеровых. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция "До світла / Into the Light" продлится с 16 марта по 16 апреля в книжном магазине Сенс на Крещатике.

Напомним, мы делились обзором на первую экспозицию в рамках проекта ДТЭК о работе украинских энергетиков в условиях войны.

Также мы рассказывали 5 фактов о донецком гении Василия Стуса и новую выставку посвященную жизни художника.

Киев сфера энергетики выставки война в Украине фоторепортаж
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

