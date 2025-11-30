У Києві відкрили виставку Ліберових і ДТЕК — фоторепортаж

Відкриття виставки Ліберових і ДТЕК. Фото: Новини.LIVE

У Києві фотографи Костянтин і Владислава Ліберови спільно з ДТЕК відкрили виставку "До світла". Фотопроєкт присвячений українським енергетикам і світлу як символу незламності.

Про це повідомила журналіст Новини.LIVE Анна Сірик.

У Києві відкрилася виставка "До світла"

Виставка стала візуальним продовженням однойменної книги, яку презентують Влада та Костянтин Ліберови. Команда проєкту зазначає, що головними героями експозиції стали пілоти, медики, рятувальники, шахтарі та енергетики — люди, які від початку повномасштабної війни рятують життя та працюють заради української енергетики.

Відкриття виставки "До світла". Фото: Новини.LIVE

Також, за словами авторів, їхня робота ще й про внутрішнє світло українців, що підтримує країну попри масштабні удари.

"Ми дійсно живемо зараз в темні часи і цей пошук світла було головною ідеє. Пошук світла не тільки в шахтах, зруйнованих електростанціях, це пошук світла у людях навколо нас", — поділилася Владислава Ліберова.

Фотовиставка Ліберових та ДТЕК. Фото: Новини.LIVE

На представлених світлинах — наслідки одних з перших масованих атак Росії по українській енергетиці, робота фахівців у прифронтових районах та моменти, яких більшість ніколи не бачить у реальному житті.

Фотовиставка "До світла". Фото: Новини.LIVE

"Тут є низка фотографій, які зняті на різних ТЕЦ. І коли ти наживо, на свої очі побачив ці гігантські машині зали, які працюють, здається на якійсь магії, де нема даху, де гуляє вітер, де падає сніг", — поділився Костянтин Ліберов.

Енергетики на відкритті виставки "До світла". Фото: Новини.LIVE

