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Французький художник до Дня незалежності створив скульптуру на будівлі Головпоштамту

23 серпня 2024 18:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Відомий художник створив скульптуру на будівлі Головпоштамту
Скульптура Джеймса Коломіна. Фото: Джеймс Коломін/Instagram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На фасаді Головпоштамту в Києві з'явилася нова скульптура французького художника Джеймса Коломіна. Червона фігура дитини, що наче проривається зі стіни, малює український тризуб.

Про це повідомив Media Center Ukraine у п'ятницю, 23 серпня.

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Коломін зазначає, що його проєкт спрямований на засудження війни в Україні та вираження підтримки українському народові.

Всього художник планує встановити п’ять таких червоних скульптур, присвячених святкуванню Дня незалежності України.

"Моя робота в Україні спрямована на те, щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати мою непохитну підтримку українському народу, який страждає в цьому нав'язаному конфліктові", — підкреслює Коломін.

Джеймс раніше виготовив червоного Путіна на іграшковому танку. Цю скульптуру транспортують з країни в країну, щоб постійно нагадувати світу про війну в Україні.

Скульптура Джеймса Коломіна. Фото: Джеймс Коломін/Instagram
Скульптура Джеймса Коломіна. Фото: Джеймс Коломін/Instagram

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