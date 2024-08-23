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Французский художник ко Дню независимости создал скульптуру на здании Главпочтамта

23 августа 2024 18:10
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Известный художник создал скульптуру на здании Главпочтамта
Скульптура Джеймса Коломина. Фото: Джеймс Коломин/Instagram
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

На фасаде Главпочтамта в Киеве появилась новая скульптура французского художника Джеймса Коломина. Красная фигура ребенка, словно прорывающаяся со стены, рисует украинский трезубец.

Об этом сообщил Media Center Ukraine в пятницу, 23 августа.

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Коломин отмечает, что его проект направлен на осуждение войны в Украине и выражение поддержки украинскому народу.

Всего художник планирует установить пять красных скульптур, посвященных празднованию Дня независимости Украины.

"Моя работа в Украине направлена на то, чтобы осудить несправедливость этой войны и продемонстрировать мою непоколебимую поддержку украинскому народу, страдающему в этом навязанном конфликте", — подчеркивает Коломин.

Джеймс ранее изготовил красного Путина на игрушечном танке. Эту скульптуру транспортируют из страны в страну, чтобы напоминать миру о войне в Украине.

Скульптура Джеймса Коломина. Фото: Джеймс Коломин/Instagram
Скульптура Джеймса Коломина. Фото: Джеймс Коломин/Instagram

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