Известный художник создал скульптуру на здании Главпочтамта

Французский художник ко Дню независимости создал скульптуру на здании Главпочтамта
На фасаде Главпочтамта в Киеве появилась новая скульптура французского художника Джеймса Коломина. Красная фигура ребенка, словно прорывающаяся со стены, рисует украинский трезубец.
Об этом сообщил Media Center Ukraine в пятницу, 23 августа.
Скульптура на Главпочтамте
Коломин отмечает, что его проект направлен на осуждение войны в Украине и выражение поддержки украинскому народу.
Всего художник планирует установить пять красных скульптур, посвященных празднованию Дня независимости Украины.
"Моя работа в Украине направлена на то, чтобы осудить несправедливость этой войны и продемонстрировать мою непоколебимую поддержку украинскому народу, страдающему в этом навязанном конфликте", — подчеркивает Коломин.
Джеймс ранее изготовил красного Путина на игрушечном танке. Эту скульптуру транспортируют из страны в страну, чтобы напоминать миру о войне в Украине.
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