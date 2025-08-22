Відео
Фунікулер у Києві знову працює — що змінилося

Фунікулер у Києві знову працює — що змінилося

Дата публікації: 22 серпня 2025 19:57
Відкриття фунікулеру у Києві - що відомо
Фунікулер у Києві. Фото: РБК-Україна

Після більш ніж місячної перерви столичний фунікулер знову приймає пасажирів. З 14 липня по 22 серпня він був закритий на планові ремонтні роботи, під час яких спеціалісти провели комплексне оновлення обладнання та інфраструктури.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Що відомо про відкриття фунікулеру

За цей час відремонтували машинно-компресорну залу, перевірили контактну мережу, скоротили трос, обстежили рейки та замінили частину шпал.

Оновлення торкнулися й самих вагонів: фахівці відремонтували двері, колеса та зварні шви, освіжили фарбу й сидіння. У вестибюлях виконали санітарно-технічні роботи та нанесли нову попереджувальну розмітку для безпеки пасажирів.

Фунікулер успішно пройшов усі необхідні випробування й відсьогодні, 22 серпня, відновив рух. Пасажирів запрошують у подорож звичним маршрутом, а вартість разової поїздки залишилася незмінною — 8 гривень.

Нагадаємо, 14 серпня Кравченко особисто прийшов на судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Обвинувачений відмовився визнавати провину.

Раніше у мережі показали відео з камер спостереження, на яких видно момент вбивства підлітка на фунікулері.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
