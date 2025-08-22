Відкриття фунікулеру у Києві - що відомо

Фунікулер у Києві. Фото: РБК-Україна

Після більш ніж місячної перерви столичний фунікулер знову приймає пасажирів. З 14 липня по 22 серпня він був закритий на планові ремонтні роботи, під час яких спеціалісти провели комплексне оновлення обладнання та інфраструктури.

Що відомо про відкриття фунікулеру

За цей час відремонтували машинно-компресорну залу, перевірили контактну мережу, скоротили трос, обстежили рейки та замінили частину шпал.

Оновлення торкнулися й самих вагонів: фахівці відремонтували двері, колеса та зварні шви, освіжили фарбу й сидіння. У вестибюлях виконали санітарно-технічні роботи та нанесли нову попереджувальну розмітку для безпеки пасажирів.

Фунікулер успішно пройшов усі необхідні випробування й відсьогодні, 22 серпня, відновив рух. Пасажирів запрошують у подорож звичним маршрутом, а вартість разової поїздки залишилася незмінною — 8 гривень.

