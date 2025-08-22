Видео
Фуникулер в Киеве снова работает — что изменилось

Фуникулер в Киеве снова работает — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 19:57
Открытие фуникулера в Киеве - что известно
Фуникулер в Киеве. Фото: РБК-Украина

После более чем месячного перерыва столичный фуникулер снова принимает пассажиров. С 14 июля по 22 августа он был закрыт на плановые ремонтные работы, во время которых специалисты провели комплексное обновление оборудования и инфраструктуры.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Что известно об открытии фуникулера

За это время отремонтировали машинно-компрессорный зал, проверили контактную сеть, сократили трос, обследовали рельсы и заменили часть шпал.

Обновления коснулись и самих вагонов: специалисты отремонтировали двери, колеса и сварные швы, освежили краску и сиденья. В вестибюлях выполнили санитарно-технические работы и нанесли новую предупредительную разметку для безопасности пассажиров.

Фуникулер успешно прошел все необходимые испытания и с сегодняшнего дня, 22 августа, возобновил движение. Пассажиров приглашают в путешествие привычным маршрутом, а стоимость разовой поездки осталась неизменной — 8 гривен.

Напомним, 14 августа Кравченко лично пришел на судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Обвиняемый отказался признавать вину.

Ранее в сети показали видео с камер наблюдения, на которых видно момент убийства подростка на фуникулере.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
