Открытие фуникулера в Киеве - что известно

После более чем месячного перерыва столичный фуникулер снова принимает пассажиров. С 14 июля по 22 августа он был закрыт на плановые ремонтные работы, во время которых специалисты провели комплексное обновление оборудования и инфраструктуры.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.

Что известно об открытии фуникулера

За это время отремонтировали машинно-компрессорный зал, проверили контактную сеть, сократили трос, обследовали рельсы и заменили часть шпал.

Обновления коснулись и самих вагонов: специалисты отремонтировали двери, колеса и сварные швы, освежили краску и сиденья. В вестибюлях выполнили санитарно-технические работы и нанесли новую предупредительную разметку для безопасности пассажиров.

Фуникулер успешно прошел все необходимые испытания и с сегодняшнего дня, 22 августа, возобновил движение. Пассажиров приглашают в путешествие привычным маршрутом, а стоимость разовой поездки осталась неизменной — 8 гривен.

