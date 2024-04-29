З'явилося ще одне відео моменту вбивства підлітка у фунікулері в Києві

Київський фунікулер. Фото: telegraf.com.ua

У Києві на початку квітня сталося вбивство підлітка на верхній платформі фунікулера. Наразі у мережі з'явилося відео з камер спостереження.

Відео було опубліковане в ефірі програми"Говорить вся країна".

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Скриншот відео з камери спостереження

Переглянути відео можна за посиланням.

У Києві ввечері 7 квітня сталася суперечка між службовцем правоохоронних органів та підлітком. Після виходу з фунікулера на верхній платформі поліцейський штовхнув хлопця. Підліток впав і, розбивши скло, поранився та помер на місці події.

Товариші померлого хлопця заявляють, що злочинець намагався виштовхнути жертву через вікно та погрожував вбивством і їм. Відомо також, що у зловмисника була зброя.

ДБР уточнило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.