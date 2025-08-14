Відео
Головна Київ Вбивство підлітка на фунікулері — справу представляє генпрокурор

Вбивство підлітка на фунікулері — справу представляє генпрокурор

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 13:03
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — засідання суду
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Фото: Анастасія Терещук/"Ми-Україна"

У четвер, 14 серпня, у Києві відбувається судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто прийшов на судове засідання, де представляє державне обвинувачення у справі працівника Управління державної охорони (УДО), якому інкримінують убивство хлопця.

Про це інформує "Ми — Україна".

Читайте також:

Вбивство підлітка на фунікулері — судове засідання

Сьогодні, 14 серпня, відбувається засідання суду у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто представлятиме сторону обвинувачення у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна.

У залі Шевченківського районного суду Києва присутні друзі загиблого Максима, рідні вбитого та активісти. Вони прийшли з різними плакатами — вимагають справедливого покарання для підозрюваного Артема Косова.

За інформацією ЗМІ, обвинувачений у вбивстві Максима Матерухіна перепросив у матері загиблого підлітка, але провину визнавати відмовився.

Свідки цього діалогу просили Артема Косова зізнатися у скоєному, однак він сказав, що в "цій ситуації себе винним не вважає".

Журналісти також повідомляють, що перший адвокат обвинуваченого розірвав із ним контракт, а інший послався на "завантаженість" і відмовився вести справу. Тому наразі у суді чекають на прибуття безплатного фахівця.

Нагадаємо, трагедія на станції фунікулера сталася у квітні 2024 року. Співробітник УДО Артем Косов штовхнув 16-річного Максима — хлопець отримав смертельний поріз шиї склом.

Раніше ми інформували, що з'явилося відео моменту вбивства підлітка на фунікулері в Києві у квітні 2024 року.

Згодом друзі юнака, якого вбили на київському фунікулері, розповіли подробиці інциденту.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
