Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — засідання суду

Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві.

У четвер, 14 серпня, у Києві відбувається судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто прийшов на судове засідання, де представляє державне обвинувачення у справі працівника Управління державної охорони (УДО), якому інкримінують убивство хлопця.

Вбивство підлітка на фунікулері — судове засідання

Сьогодні, 14 серпня, відбувається засідання суду у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто представлятиме сторону обвинувачення у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна.

У залі Шевченківського районного суду Києва присутні друзі загиблого Максима, рідні вбитого та активісти. Вони прийшли з різними плакатами — вимагають справедливого покарання для підозрюваного Артема Косова.

За інформацією ЗМІ, обвинувачений у вбивстві Максима Матерухіна перепросив у матері загиблого підлітка, але провину визнавати відмовився.

Свідки цього діалогу просили Артема Косова зізнатися у скоєному, однак він сказав, що в "цій ситуації себе винним не вважає".

Журналісти також повідомляють, що перший адвокат обвинуваченого розірвав із ним контракт, а інший послався на "завантаженість" і відмовився вести справу. Тому наразі у суді чекають на прибуття безплатного фахівця.

Нагадаємо, трагедія на станції фунікулера сталася у квітні 2024 року. Співробітник УДО Артем Косов штовхнув 16-річного Максима — хлопець отримав смертельний поріз шиї склом.

