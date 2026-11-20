Футуролог: під’їзди до Києва потрібно захистити сітками й ППО
Футуролог Віталій Кулик заявив, що підʼїзди до Києва в небезпеці. За його словами, їх необхідно захистити сітками та протиповітряною обороною. Він наголосив, що дорогами до столиці йде багато поставок.
Про це Віталій Кулик розповів в ефірі Вечір.LIVE.
Захист підʼїздів до Києва
Кулик зауважив, що не вдасться уникати доріг, оскільки відбуваються поставки.
"Київ є логістичним хабом і транзитним центром: через Київську окружну проходить значна частина товаропотоку. Тож уникати доріг немає сенсу, є потреба їх захистити, принаймні під’їзди до Києва", — каже він.
Зокрема, йдеться про сітки, збільшення кількості ППО та мобільних груп.
Він нагадав, що Росія нещодавно завдавала ударів по Житомирській трасі.
"І ми знаємо, що відбувається у часи пік на цих дорогах, які ведуть до Києва. І це небезпечно. Тому варто працювати над їхнім захистом", — заявив футуролог.
На його думку, зміцнити магістралі потрібно біля Дніпра, Одеси та Харкова.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталій Кличка, у ніч проти 20 листопада російські окупанти масовано атакували столицю. Внаслідок обстрілу пошкоджено три мостові переходи через Дніпро.
А після масованої атаки у Києві ускладнився рух між берегами. Зокрема, внаслідок пошкоджень Подільсько-Воскресенського мостового переходу, рух з лівого на правий берег перекрито.