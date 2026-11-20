Въезд в Киев. Фото: Новини.LIVE

Футуролог Виталий Кулик заявил, что подъезды к Киеву находятся в опасности. По его словам, их необходимо защитить сетками и средствами противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что по дорогам в столицу следует много грузов.

Об этом Виталий Кулик рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Защита подъездных путей к Киеву

Кулик отметил, что избежать использования дорог не удастся, поскольку по ним осуществляются поставки.

"Киев является логистическим хабом и транзитным центром: через Киевскую окружную проходит значительная часть товаропотока. Поэтому избегать дорог нет смысла, необходимо их защитить, по крайней мере подъезды к Киеву", — говорит он.

В частности, речь идет о сетках, увеличении количества средств ПВО и мобильных групп.

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Он напомнил, что Россия недавно наносила удары по Житомирской трассе.

"И мы знаем, что происходит в часы пик на этих дорогах, ведущих в Киев. И это опасно. Поэтому стоит работать над их защитой", — заявил футуролог.

По его мнению, укрепить магистрали нужно вблизи Днепра, Одессы и Харькова.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 20 ноября российские оккупанты массированно атаковали столицу. В результате обстрела были повреждены три мостовых перехода через Днепр.

А после массированной атаки в Киеве затруднилось движение между берегами. В частности, в результате повреждений Подольско-Воскресенского мостового перехода движение с левого на правый берег перекрыто.