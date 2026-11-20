Рятувальники на місці російської атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада пошкоджено три мостові переходи через Дніпро. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мосту тимчасово перекрили рух із правого на лівий берег столиці. Також пошкоджень зазнав Дарницький міст. На Південному мосту зафіксували повторне влучання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ у ніч на 20 листопада

Наразі Південний міст продовжує працювати з обмеженнями: проїзд дозволений лише з лівого на правий берег для автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн. Оцінити ступінь пошкоджень усіх споруд фахівці зможуть після завершення повітряної тривоги.

Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

Через ускладнення транспортного сполучення між правим і лівим берегами Кличко закликав киян без нагальної потреби утриматися від поїздок містом на приватних автомобілях. Також він звернувся до установ і підприємств із проханням, за можливості, перевести працівників на дистанційний графік роботи.

Міський голова наголосив, що російська ракетна атака на столицю триває. За його словами, міські служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ударів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 20 листопада та під ранок у Києві пролунали потужні вибухи. Столиця перебувала під атакою російських балістичних ракет, повітряну тривогу оголосили о 01:20.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада внаслідок російської атаки безпілотників на Київ пошкоджень зазнали Володимирський собор та розташована навпроти нього будівля посольства Австрії. У храмі вибило кілька вікон, а в дипломатичній установі пошкоджено скло та фасад.