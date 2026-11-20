Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві після масованої атаки РФ у ніч проти 20 листопада зазнав пошкоджень Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, через що рух транспорту з лівого на правий берег перекрито. Ушкоджень зазнав Дарницький міст, а на Південному мосту діють обмеження руху.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Ситуація на мостах Києва після обстрілу РФ

Журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомила, що на під'їздах до Подільсько-Воскресенського мосту накопичуються автомобілі, утворюючи затори.

За її словами, на Південному мості діють обмеження за вагою транспорту до 10 тонн для легкових автівок і до 18 тонн для громадського транспорту.

Вона повідомила, що через низьку напругу виникли труднощі також з тролейбусами: тимчасово призупинили рух у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів.

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Також змінили маршрути автобусів № 110, 111 та 112. Через перекриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу в напрямку лівого берега їхній рух організували через Північний міст.

"Міська влада столиці закликає киян без нагальної потреби не виїжджати приватними автомобілями, а підприємства та установи, де це можливо, перевезти працівників на дистанційний режим роботи", — додала вона.

Автівки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Автомобілі на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що ДСНС Києва повідомили, що внаслідок атаки РФ по столиці в ніч проти 20 листопада фахівці зафіксували пошкодження в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах. Відомо про трьох загиблих та 11 поранених людей.

Ми інформували, що КМДА повідомила, що через російський обстріл рух тролейбусами тимчасово зупинився у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів. Проїзд вулицею Новокостянтинівською перекрито, змінено маршрут автобусів.