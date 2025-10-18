Відео
Україна
Гасять другий день — у Києві через пожежу в будинку перекрили рух

Гасять другий день — у Києві через пожежу в будинку перекрили рух

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 13:46
Оновлено: 13:47
У Києві через пожежу у будинку перекрили дорогу
Пожежа у багатоповерхівці в Києві. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, сталося загоряння в одній із квартири багатоповерхівки. Через це перекрили рух транспорту.

Про це інформують ДСНС та КМДА у суботу, 18 жовтня.

Читайте також:
Пожежа у Києві
Рятувальники ліквідовують пожежу у Києві. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У Києві перекрили дорогу через пожежу у багатоповерхівці

У п'ятницю ввечері, 17 жовтня, о 22:03 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі у Києві.

За інформацією ДСНС, сталося загоряння в одній із квартир на 4 поверсі семиповерхівки. Гасіння пожежі було ускладнене специфікою будівлі. Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях.

На місці два дні працювало понад 100 рятувальників та 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Пожежа у будинку у Києві
Рятувальники ліквідовують пожежу на вулиці Шота Руставелі у Києві. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У суботу, 18 жовтня, об 11:32 пожежу було ліквідовано в житловому будинку на Печерську.

Пожежа на Шота Руставелі
Рятувальники на місці пожежі у центрі Києва.Фото: ДСНС Києва/Telegram

У КМДА повідомили, що у зв’язку з перекриттям руху транспорту на ділянці вул. Саксаганського — вул. Шота Руставелі внесені зміни в роботу громадського транспорту.

Автобуси № 69 у напрямку Палацу спорту рухаються за зміненим маршрутом: вул. Жилянська — вул. Велика Васильківська — пл. Українських Героїв — вул. Рогнідинська, далі — за власним маршрутом.

Тролейбуси курсують:

  • № 9-К, № 3, № 40 – до вул. Жилянської;
  • № 14 – від Ботанічного саду до Палацу спорту.

Нагадаємо, що нещодавно в Оболонському районі Києва загорілась автівка.

Також ми інформували про масштабну пожежу в одному з гуртожитків Житомира.

Київ пожежа ДСНС КМДА столиця багатоповерхівка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
