В Киеве из-за пожара в доме перекрыли дорогу

Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В центре Киева, на улице Шота Руставели, произошло возгорание в одной из квартиры многоэтажки. Из-за этого перекрыли движение транспорта.

Об этом информируют ГСЧС и КГГА в субботу, 18 октября.

Реклама

Читайте также:

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве перекрыли дорогу из-за пожара в многоэтажке

В пятницу вечером, 17 октября, в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели в Киеве.

По информации ГСЧС, произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара было осложнено спецификой здания. Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянным перегородкам и перекрытиям.

На месте два дня работало более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют пожар на улице Шота Руставели в Киеве. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В субботу, 18 октября, в 11:32 пожар был ликвидирован в жилом доме на Печерске.

Спасатели на месте пожара в центре Киева.Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В КГГА сообщили, что в связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского — ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта.

Автобусы № 69 в направлении Дворца спорта движутся по измененному маршруту: ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Украинских Героев — ул. Рогнединская, далее — по собственному маршруту.

Троллейбусы курсируют:

№ 9-К, № 3, № 40 — до ул. Жилянской;

№ 14 — от Ботанического сада до Дворца спорта.

Напомним, что недавно в Оболонском районе Киева загорелась машина.

Также мы информировали о масштабном пожаре в одном из общежитий Житомира.