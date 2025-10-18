Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Тушат второй день — в Киеве из-за пожара в доме перекрыли дорогу

Тушат второй день — в Киеве из-за пожара в доме перекрыли дорогу

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 13:46
обновлено: 13:47
В Киеве из-за пожара в доме перекрыли дорогу
Пожар в многоэтажке в Киеве. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В центре Киева, на улице Шота Руставели, произошло возгорание в одной из квартиры многоэтажки. Из-за этого перекрыли движение транспорта.

Об этом информируют ГСЧС и КГГА в субботу, 18 октября.

Реклама
Читайте также:
Пожежа у Києві
Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В Киеве перекрыли дорогу из-за пожара в многоэтажке

В пятницу вечером, 17 октября, в 22:03 поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели в Киеве.

По информации ГСЧС, произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара было осложнено спецификой здания. Огонь распространился на верхние этажи по пустотам дома, деревянным перегородкам и перекрытиям.

На месте два дня работало более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Пожежа у будинку у Києві
Спасатели ликвидируют пожар на улице Шота Руставели в Киеве. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В субботу, 18 октября, в 11:32 пожар был ликвидирован в жилом доме на Печерске.

Пожежа на Шота Руставелі
Спасатели на месте пожара в центре Киева.Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В КГГА сообщили, что в связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского — ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта.

Автобусы № 69 в направлении Дворца спорта движутся по измененному маршруту: ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Украинских Героев — ул. Рогнединская, далее — по собственному маршруту.

Троллейбусы курсируют:

  • № 9-К, № 3, № 40 — до ул. Жилянской;
  • № 14 — от Ботанического сада до Дворца спорта.

Напомним, что недавно в Оболонском районе Киева загорелась машина.

Также мы информировали о масштабном пожаре в одном из общежитий Житомира.

Киев пожар ГСЧС КГГА столица многоэтажка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации