Генерал Павлюк пояснив, у чому прорахувалися росіяни під час боїв за Київ

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Фото: inshe.tv

Попри значну перевагу в техніці та особовому складі, росіянам не вдалося захопити Київ. Головна помилка ворога полягала в тому, що він недооцінив Україну і не готувався до довготривалих боїв.

Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, який під час оборони Києва очолював Київську обласну військову адміністрацію, у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Недооцінка українських Сил оборони

Павлюк наголосив, що українським силам вдалося витісняти росіян, навіть з огляду на те, що ворог мав перевагу в техніці та особовому складі, оскільки командування окупаційної армії недооцінило ЗСУ.

"Уже наголошував на цьому, та не перестану повторювати: насамперед тому, що росіяни не очікували такого масштабного спротиву, недооцінили спроможності наших військ і те, наскільки злагодженою може бути боротьба військових та цивільних, коли мова йде про нашу Україну.

За підтримки армійської авіації Сухопутних військ, ракетних військ та артилерії противнику наносилося потужне вогневе ураження. 3 кожним днем окупанти виснажувалися та несли значні втрати в особовому складі та техніці. Так зменшувалась їхня бойова спроможність та активність ведення бойових дій", — сказав він.

Генерал Павлюк також розповів, що українським військовим вдалося порушити систему логістики росіян, що стало однією із причин їхнього відступу.

"Через ведення засадних дій на маршрутах противника нам вдалося порушити їхню систему логістичного забезпечення. Знищувались колони вантажівок з паливом та боєприпасами, а авіація та артилерія майстерно вражала їхні пункти управління, розгорнуті склади тощо. Були створені всі передумови оточення значної частини російських окупаційних військ. Після чого вони були змушені стрімко відступати", — розповів він.

Посадовець також погодився, що колони забезпечення ворога не мали належного бойового прикриття. Він також навів приклад, як колона російської армії залишилася без пального.

"Наведу приклад 35-ї загальновійськової армії рф. З білоруського кордону вдерлися 70 тисяч росіян і 7 тисяч бронемашин, вони подолали 115 км і досягли своєї мети, повністю використавши пальне. Для подальших наступальних дій на Київ їм потрібна була дозаправка. Бензовозам з паливом лишилось їхати менше години. Але сили опору України звернули увагу на конвой довжиною у 64 км та не допустили його до військ. Тих самих, які були готові оточити Київ", — сказав Павлюк.

За словами заступника міністра оборони, окупанти стикалися з перешкодами протягом усього шляху – затори на вузьких дорогах, затоплених водою тощо. І ці перешкоди створювала невелика група спецпризначенців.

"Нині вже можна говорити, що початкові затримки цієї довжелезної колони були здійснені спеціалізованим бойовим підрозділом лише з 30 спецпризначенців. Вони виводили з ладу або нищили перші три машини, а потім атакували конвой. Оскільки він став довшим і більш закоркованим, наші військові здійснювали руйнування мостів. У росіян була нечисельна охорона — приблизно 2 тисячі солдатів. І вони так і не змогли прорватися крізь перешкоди, створені Силами оборони. Логістика окупантів перебувала у такому стані всюди. Наші ж дії та маневри лише вдосконалювались", — розповів Павлюк.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк також назвав дві вирішальні перемоги України, які не дали росіянам захопити Київ.

Павлюк також розповів, що російські окупанти планували захопити Київ за 3-5 днів. Після висадки десанту у Василькові і Гостомелі, знищення системи ППО та пунктів управління загарбники хотіли ліквідувати чи заарештувати верховне керівництво України.