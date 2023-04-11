Генерал Павлюк объяснил, в чем просчитались россияне во время боев за Киев

Первый замминистра обороны Александр Павлюк. Фото: inshe.tv

Несмотря на значительное преимущество в технике и личном составе, россиянам не удалось захватить Киев. Главная ошибка врага заключалась в том, что он недооценил Украину и не готовился к длительным боям.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, во время обороны Киева возглавлявший Киевскую областную военную администрацию, в интервью "РБК-Украина".

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Павлюк подчеркнул, что украинским силам удалось вытеснять россиян, даже учитывая, что враг имел преимущество в технике и личном составе, поскольку командование оккупационной армии недооценило ВСУ.

"Уже подчеркивал это, но не перестану повторять: прежде всего потому, что россияне не ожидали такого масштабного сопротивления, недооценили возможности наших войск и то, насколько слаженной может быть борьба военных и гражданских, когда речь идет о нашей Украине.

При поддержке армейской авиации Сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии противнику наносилось мощное огневое поражение. С каждым днем оккупанты истощались и несли значительные потери в личном составе и технике. Так уменьшалась их боевая способность и активность в ведении боевых действий", — сказал он.

Генерал Павлюк также рассказал, что украинским военным удалось нарушить систему логистики россиян, что явилось одной из причин их отступления.

"Через ведение основополагающих действий на маршрутах противника нам удалось нарушить их систему логистического обеспечения. Уничтожались колонны грузовиков с топливом и боеприпасами, а авиация и артиллерия мастерски поражала их пункты управления, развернуты склады и т.д. Были созданы все предпосылки окружения значительной части российских оккупационных войск, после чего они были вынуждены стремительно отступать", — рассказал он.

Чиновник также согласился, что колонны обеспечения врага не имели должного боевого прикрытия. Он также привел пример, как колонна российской армии осталась без горючего.

"Приведу пример 35-й общевойсковой армии россии. С белорусской границы ворвались 70 тысяч россиян и 7 тысяч бронемашин, они преодолели 115 км и достигли своей цели, полностью использовав горючее. Для дальнейших наступательных действий на Киев им нужна была дозаправка. Бензовозам с топливом ехать меньше часа. Но силы сопротивления Украины обратили внимание на конвой протяженностью в 64 км и не допустили его в войска. Те самые, которые были готовы окружить Киев", — сказал Павлюк.

По словам заместителя министра обороны, оккупанты сталкивались с препятствиями на протяжении всего пути — пробки на узких дорогах, затопленных водой и тому подобное. И эти препятствия создавала небольшая группа спецназовцев.

"Сейчас уже можно говорить, что начальные задержки этой длинной колонны были осуществлены специализированным боевым подразделением только из 30 спецназовцев. Они выводили из строя или уничтожали первые три машины, а затем атаковали конвой. Поскольку он стал более длинным и более закупоренным, наши военные осуществляли разрушение мостов. У россиян была немногочисленная охрана — примерно 2 тысячи солдат. И они так и не смогли прорваться сквозь препятствия, созданные Силами обороны. Логистика оккупантов находилась в таком состоянии повсюду. Наши же действия и маневры только совершенствовались", — рассказал Павлюк.

Напомним, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк также назвал две решающие победы Украины, не давшие россиянам захватить Киев.

Павлюк также рассказал, что российские оккупанты планировали захватить Киев за 3-5 дней. После высадки десанта в Василькове и Гостомеле, уничтожения системы ПВО и пунктов управления захватчики хотели ликвидировать или арестовать верховное руководство Украины.