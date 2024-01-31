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Генеральні інспектори США провели зустріч з Умєровим — що обговорювали

31 січня 2024 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Генеральні інспектори США провели зустріч з Умєровим — що обговорювали
Генеральні інспектори США та міністр оборони Рустем Умєров. Фото: X/Bridget A. Brink
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Генеральні інспектори Сполучених Штатів провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони обговорили допомогу, надану США для України.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Вона розповіла, що під час зустрічі сторони обговорили важливість нагляду та підзвітності американської допомоги у сфері безпеки, а також зусилля Міністерства оборони, спрямовані на забезпечення такого нагляду.

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Генеральні інспектори США. Фото: X/Bridget A. Brink
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Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: X/Bridget A. Brink

Нагадаємо, що 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки. Вони перевірятимуть допомогу, надану Україні.

Крім того, 16 січня до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві та подарували букет блакитних та жовтих квітів.

США
військова допомога
війна в Україні
Умєров

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