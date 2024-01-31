Генеральні інспектори США провели зустріч з Умєровим — що обговорювали
Генеральні інспектори Сполучених Штатів провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони обговорили допомогу, надану США для України.
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Генеральні інспектори США у Києві
Вона розповіла, що під час зустрічі сторони обговорили важливість нагляду та підзвітності американської допомоги у сфері безпеки, а також зусилля Міністерства оборони, спрямовані на забезпечення такого нагляду.
Нагадаємо, що 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори зі Сполучених штатів Америки. Вони перевірятимуть допомогу, надану Україні.
Крім того, 16 січня до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві та подарували букет блакитних та жовтих квітів.
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