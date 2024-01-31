Генеральные инспекторы США провели встречу с Умеровым — что обсуждали
Генеральные инспекторы Соединенных штатов провели встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они обсудили помощь, предоставленную США для Украины.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Генеральные инспекторы США в Киеве
Она рассказала, что во время встречи стороны обсудили важность надзора и подотчетности американской помощи в сфере безопасности, а также усилия Министерства обороны, направленные на обеспечение такого надзора.
Напомним, что 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из США. Они будут проверять помощь, предоставленную Украине.
Кроме того, 16 января в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретили на платформе вокзала в Киеве и подарили букет голубых и желтых цветов.
Читайте Новини.LIVE!