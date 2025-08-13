Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Генпрокурор підсумував масштабні викриття посадовців у Києві

Генпрокурор підсумував масштабні викриття посадовців у Києві

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 19:30
Затримання посадовців у Києві — керівнику апарату Кличка у КМДА Загуменному оголошено підозру
Правоохоронці під час затримання. Ілюстративне фото: Нацполіція

У середу, 13 серпня, у Києві відбулася низка викриттів посадовців, які завдали столиці збитків на більш ніж 230 мільйонів гривень. Загалом повідомлено про підозру 22 особам. Зокрема, керівнику апарату мера Віталія Кличка у КМДА Дмитру Загуменному оголошено підозру.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Генпрокурор
Інфографіка. Фото: Генпрокурор/Facebook

Масові затримання посадовців у Києві — деталі

"Київ. Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях", — зазначив генпрокурор України.

А також розповів деталі про викриття чиновників, серед яких:

  • Посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів, які "заробляли" на шкільних укриттях — закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів;
  • Керівник апарату Кличка в КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" — розтрата коштів на капремонті;
  • Головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів — розтрата на закупівлі матеріалів для ремонту доріг.
  • Керівниця музею "Київська фортеця" — підписала акти робіт, яких фактично не проводили;
  • Головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії — "закупили" квіти лише на документах;
  • Начальник управління СКП "Київтелесервіс" — закупив обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами;
  • Посадовець КО "Муніципальна охорона" — закупівля неякісних бодікамер. 

Також було викрито заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Він через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро. Результат — багатомільйонні збитки бюджету Києва.

"Додатково — обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я. Працюємо далі. Відновлюємо справедливість у серці країни", — підсумував генпрокурор.

Генпрокурор
Скриншот повідомлення Генпрокурора/Facebook

Нещодавно колишнього заступника керівника Головного сервісного центру МВС викрили на корупції.

Крім того, заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості.

корупція чиновники Офіс генерального прокурора покарання Руслан Кравченко
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації