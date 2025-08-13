Затримання посадовців у Києві — керівнику апарату Кличка у КМДА Загуменному оголошено підозру

Правоохоронці під час затримання. Ілюстративне фото: Нацполіція

У середу, 13 серпня, у Києві відбулася низка викриттів посадовців, які завдали столиці збитків на більш ніж 230 мільйонів гривень. Загалом повідомлено про підозру 22 особам. Зокрема, керівнику апарату мера Віталія Кличка у КМДА Дмитру Загуменному оголошено підозру.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Інфографіка. Фото: Генпрокурор/Facebook

Масові затримання посадовців у Києві — деталі

"Київ. Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях", — зазначив генпрокурор України.

А також розповів деталі про викриття чиновників, серед яких:

Посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів, які "заробляли" на шкільних укриттях — закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів;

Керівник апарату Кличка в КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" — розтрата коштів на капремонті;

Головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів — розтрата на закупівлі матеріалів для ремонту доріг.

Керівниця музею "Київська фортеця" — підписала акти робіт, яких фактично не проводили;

Головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії — "закупили" квіти лише на документах;

Начальник управління СКП "Київтелесервіс" — закупив обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами;

Посадовець КО "Муніципальна охорона" — закупівля неякісних бодікамер.

Також було викрито заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Він через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро. Результат — багатомільйонні збитки бюджету Києва.

"Додатково — обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я. Працюємо далі. Відновлюємо справедливість у серці країни", — підсумував генпрокурор.

Скриншот повідомлення Генпрокурора/Facebook

Нещодавно колишнього заступника керівника Головного сервісного центру МВС викрили на корупції.

Крім того, заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості.