Затримання посадовців у Києві — керівнику апарату Кличка у КМДА Загуменному оголошено підозру

Генпрокурор підсумував масштабні викриття посадовців у Києві
У середу, 13 серпня, у Києві відбулася низка викриттів посадовців, які завдали столиці збитків на більш ніж 230 мільйонів гривень. Загалом повідомлено про підозру 22 особам. Зокрема, керівнику апарату мера Віталія Кличка у КМДА Дмитру Загуменному оголошено підозру.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram.
Масові затримання посадовців у Києві — деталі
"Київ. Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях", — зазначив генпрокурор України.
А також розповів деталі про викриття чиновників, серед яких:
- Посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів, які "заробляли" на шкільних укриттях — закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів;
- Керівник апарату Кличка в КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" — розтрата коштів на капремонті;
- Головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів — розтрата на закупівлі матеріалів для ремонту доріг.
- Керівниця музею "Київська фортеця" — підписала акти робіт, яких фактично не проводили;
- Головний агроном КП "УЗН Святошинського району" та керівник підрядної компанії — "закупили" квіти лише на документах;
- Начальник управління СКП "Київтелесервіс" — закупив обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами;
- Посадовець КО "Муніципальна охорона" — закупівля неякісних бодікамер.
Також було викрито заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Він через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро. Результат — багатомільйонні збитки бюджету Києва.
"Додатково — обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ "Київспецтранс" та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я. Працюємо далі. Відновлюємо справедливість у серці країни", — підсумував генпрокурор.
Нещодавно колишнього заступника керівника Головного сервісного центру МВС викрили на корупції.
Крім того, заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості.
