Керівнику апарату Кличка в КМДА Дмитру Загуменному оголошено про підозру — що відомо

Дмитро Загуменний. Фото: facebook.com/dimitry.zagumennyi

Керівнику апарату Київської міської державної адміністрації Дмитру Загуменному оголошено підозру. Посадовця підозрюють у розтраті коштів на капітальних ремонтах.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Дмитру Загуменному оголошено про підозру

Як повідомив у середу, 13 серпня, генеральний прокурор Руслан Кравченко, керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА" можуть бути причетними до розтрати коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів.

Крім того, минулого тижня журналісти Bihus.Info оприлюднили інформацію про ймовірну причетність посадовця до "сірого" ринку таксі, який діяв під час комендантської години. Як вдалося з'ясувати, Загуменний оформив понад дві тисячі перепусток для водіїв.

До речі, це не єдиний скандал за участь очільника апарату. У квітні 2025 року Загуменний разом із іншими посадовцями КМДА був присутній на святкуванні дня народження заступника мера Києва Дмитра Поворозника, яке відбулося у день жалоби за загиблими у столиці внаслідок атаки РФ 24 квітня. Посадовці влаштували гучну вечірку на комунальній території в робочий час.

Нагадаємо, ще один посадовець КМДА отримав підозру у справі про підтоплення столичного метро.

А також заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву змінили запобіжний захід у справі про організацію схеми переправлення ухилянтів через кордон.