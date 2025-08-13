Видео
Генпрокурор подытожил масштабные разоблачения чиновников в Киеве

Генпрокурор подытожил масштабные разоблачения чиновников в Киеве

Дата публикации 13 августа 2025 19:30
Задержание чиновников в Киеве — руководителю аппарата Кличко в КГГА Загуменному объявлено подозрение
Правоохранители во время задержания. Иллюстративное фото: Нацполиция

В среду, 13 августа, в Киеве состоялся ряд разоблачений должностных лиц, которые нанесли столице ущерб на более чем 230 миллионов гривен. В общем сообщено о подозрении 22 лицам. В частности, руководителю аппарата мэра Виталия Кличко в КГГА Дмитрию Загуменному объявлено подозрение.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Генпрокурор
Инфографика. Фото: Генпрокурор/Facebook

Массовые задержания чиновников в Киеве — детали

"Киев. Более 230 млн грн убытков. 22 подозрения. Присвоение средств общины, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях", — отметил генпрокурор Украины.

А также рассказал детали о разоблачении чиновников, среди которых:

  • Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов, которые "зарабатывали" на школьных укрытиях — закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств;
  • Руководитель аппарата Кличко в КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" — растрата средств на капремонте;
  • Главные инженеры ДЭУ Подольского и Печерского районов — растрата на закупки материалов для ремонта дорог.
  • Руководитель музея "Киевская крепость" — подписала акты работ, которых фактически не проводили;
  • Главный агроном КП "СЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании — "закупили" цветы только на документах;
  • Начальник управления СКП "Киевтелесервис" — закупил оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам;
  • Чиновник КО "Муниципальная охрана" — закупка некачественных бодикамер.

Также был разоблачен заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Он из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионные убытки бюджета Киева.

"Дополнительно  обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения. Работаем дальше. Восстанавливаем справедливость в сердце страны", — подытожил генпрокурор.

Генпрокурор
Скриншот сообщения Генпрокурора/Facebook

Недавно бывшего заместителя руководителя Главного сервисного центра МВД уличили в коррупции.

Кроме того, заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности.

