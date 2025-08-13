Задержание чиновников в Киеве — руководителю аппарата Кличко в КГГА Загуменному объявлено подозрение

Правоохранители во время задержания. Иллюстративное фото: Нацполиция

В среду, 13 августа, в Киеве состоялся ряд разоблачений должностных лиц, которые нанесли столице ущерб на более чем 230 миллионов гривен. В общем сообщено о подозрении 22 лицам. В частности, руководителю аппарата мэра Виталия Кличко в КГГА Дмитрию Загуменному объявлено подозрение.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.

Массовые задержания чиновников в Киеве — детали

"Киев. Более 230 млн грн убытков. 22 подозрения. Присвоение средств общины, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях", — отметил генпрокурор Украины.

А также рассказал детали о разоблачении чиновников, среди которых:

Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов, которые "зарабатывали" на школьных укрытиях — закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств;

Руководитель аппарата Кличко в КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" — растрата средств на капремонте;

Главные инженеры ДЭУ Подольского и Печерского районов — растрата на закупки материалов для ремонта дорог.

Руководитель музея "Киевская крепость" — подписала акты работ, которых фактически не проводили;

Главный агроном КП "СЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании — "закупили" цветы только на документах;

Начальник управления СКП "Киевтелесервис" — закупил оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам;

Чиновник КО "Муниципальная охрана" — закупка некачественных бодикамер.

Также был разоблачен заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Он из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионные убытки бюджета Киева.

"Дополнительно — обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения. Работаем дальше. Восстанавливаем справедливость в сердце страны", — подытожил генпрокурор.

Недавно бывшего заместителя руководителя Главного сервисного центра МВД уличили в коррупции.

Кроме того, заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности.