Задержание чиновников в Киеве — руководителю аппарата Кличко в КГГА Загуменному объявлено подозрение

Генпрокурор подытожил масштабные разоблачения чиновников в Киеве
В среду, 13 августа, в Киеве состоялся ряд разоблачений должностных лиц, которые нанесли столице ущерб на более чем 230 миллионов гривен. В общем сообщено о подозрении 22 лицам. В частности, руководителю аппарата мэра Виталия Кличко в КГГА Дмитрию Загуменному объявлено подозрение.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram.
Массовые задержания чиновников в Киеве — детали
"Киев. Более 230 млн грн убытков. 22 подозрения. Присвоение средств общины, служебная халатность, некачественные строительные работы, нажива на школьных укрытиях", — отметил генпрокурор Украины.
А также рассказал детали о разоблачении чиновников, среди которых:
- Чиновники районных управлений образования Подольского, Днепровского, Шевченковского районов, которые "зарабатывали" на школьных укрытиях — закупка некачественных и по завышенным ценам генераторов, ремонты укрытий с завладением бюджетных средств;
- Руководитель аппарата Кличко в КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА" — растрата средств на капремонте;
- Главные инженеры ДЭУ Подольского и Печерского районов — растрата на закупки материалов для ремонта дорог.
- Руководитель музея "Киевская крепость" — подписала акты работ, которых фактически не проводили;
- Главный агроном КП "СЗН Святошинского района" и руководитель подрядной компании — "закупили" цветы только на документах;
- Начальник управления СКП "Киевтелесервис" — закупил оборудование по завышенным на десятки миллионов ценам;
- Чиновник КО "Муниципальная охрана" — закупка некачественных бодикамер.
Также был разоблачен заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Он из-за халатности допустил аварийную ситуацию и остановку синей ветки метро. Результат — многомиллионные убытки бюджета Киева.
"Дополнительно — обыски в уголовных производствах по служебной халатности должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" и КГГА, а также растраты средств Департамента здравоохранения. Работаем дальше. Восстанавливаем справедливость в сердце страны", — подытожил генпрокурор.
Недавно бывшего заместителя руководителя Главного сервисного центра МВД уличили в коррупции.
Кроме того, заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности.
