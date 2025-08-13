Відео
Підтоплення метро — ще один посадовець КМДА отримав підозру

Дата публікації: 13 серпня 2025 14:33
Аварія в метро у Києві — посадовець КМДА отримав підозру
Обшуки у посадовця. Фото: Нацполіція

Заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості. Він знав про аварійний стан метро у Києві, однак не організовував належним чином роботи з їхнього ремонту.

Про це повідомили у Національній поліції 13 серпня. 

Підозра ще одному чиновнику КМДА

Правоохоронці розповіли, що йдеться про ситуацію, яка призвела до підтоплення колій метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" у грудні 2023 року. Слідство встановило, що руйнування елементів споруди тривало майже 14 років, а перші протікання води в тунелі зафіксували ще у березні 2011 року.

null
Затоплення у метро. Фото: Нацполіція

Попри загрозу аварії, з 2011 по 2023 рік ремонти проводили без участі профільних наукових фахівців, які могли б встановити причини пошкоджень і дати рекомендації. Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, знаючи про критичний стан тунелю, не організував належного ремонту чи реконструкції, що могло б запобігти аварії.

"Закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштувало бюджету столиці додаткових витрат — понад 164 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Через це посадовцю повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, нещодавно Руслан Кравченко повідомляв, що у КМДА знали про руйнування метро, але нічого не робили. Він показав докази. 

Також ми писали, що ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА взяли під варту. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам". 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
