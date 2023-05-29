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В центральному регіоні Києва пролунала серія вибухів

29 травня 2023 12:03
оновлено: 12:03
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В центральному регіоні Києва пролунала серія вибухів
Уламок російської ракети у Києві 29 травня. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 29 травня, у Києві прозвучала повітряна тривога. У місті чули звуки вибухів.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

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Оновлено 12:00. В Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху двоповерхової будівлі. Пожежу вже локалізовано, кажуть в КМВА.

Оновлено 11:58. Внаслідок падіння уламків ворожих ракет, медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.

Також у цьому районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце.

Оновлено 11:54. Мер Києва повідомив про вибухи в Деснянському районі. Працювало ППО.

Оновлено 11:48. "Попередня інформація. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється", — йдеться у повідомленні КМВА.

Там додали, що уламки також впали в Оболонському районі на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Оновлено 11:39. Кличко повідомив, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Оновлено 11:34. В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце, повідомив Кличко. 

У понеділок, 29 травня, об 11:09 у столиці України почалась повітряна тривога. У місті одразу чули звуки вибухів.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" — йдеться у повідомленні КМВА.

За словами Кличка, вибухи лунали в центральних районах міста і екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру.

"Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" — наголосив мер столиці.

Місцеві жителі повідомляють, що у Києві пролунало вже 12 вибухів, наразі працює ППО.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не знімати роботу ППО та бути в укриттях до завершення тривоги. 

Нагадаємо, остання атака на Київ була сьогодні вночі, декілька годин тому. Вибухи лунали у кількох районах столиці, було займання будинку.

Цієї ночі чимало киян були змушені ночувати у підземці заради своєї безпеки та безпеки своїх дітей. 

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