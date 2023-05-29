Геращенко рассказал, чем оккупанты атаковали Киев

Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В понедельник днем, 29 мая, российские оккупационные войска снова атаковали Киев ракетами. Скорее всего, оккупанты использовали баллистические ракеты.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сказал Антон Геращенко.

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"Сегодня день победы украинского ПВО над Россией. Судя по тому, что я понимаю, это была баллистическая ракета "Искандер" или "Кинжал". Они были сбиты на больших высотах современными западными ракетами ПВО, которые нам предоставили наши союзники", — сказал Геращенко.

Геращенко добавил, что благодаря великолепной работе киевской ПВО сегодня сохранены сотни жизней жителей Киева.

Что говорят в Воздушных силах

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, российские ракеты летели по баллистической траектории и это были "Искандеры".

"Предварительно, это были Искандеры. Они разных модификаций. Искандер-М — это баллистическая ракета, а есть Искандер-К — это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен — дадим позже", — пояснил Игнат.

Напомним, сегодня днем, 29 мая, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. Взрывы раздавались в центре города, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.