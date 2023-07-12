Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Герб СССР на щите "Родины-матери" заменят на Тризуб, — Ткаченко arrow

Герб СССР на щите "Родины-матери" заменят на Тризуб, — Ткаченко

12 июля 2023 16:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Герб СССР на щите "Родины-матери" заменят на Тризуб, — Ткаченко
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото: google. com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Советский герб, расположенный на щите "Батькивщины-матери", снимут с монумента. В Минкульте заявили, что на его место повесят Тризуб — Государственный Герб Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко .

Читайте также:

Украинский Трезубец вместо герба СССР

Завтра, 13 июля, в 13.00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации этого масштабного проекта.

"Мы долго этого ждали, проделали огромную работу и завтра готовы поделиться новостями и всеми деталями", — сказал Ткаченко.

Монумент "Родина-мать" расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.

 

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.

5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно будет только в определенное время.

Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз