Герб СССР на щите "Родины-матери" заменят на Тризуб, — Ткаченко

Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото: google. com

Советский герб, расположенный на щите "Батькивщины-матери", снимут с монумента. В Минкульте заявили, что на его место повесят Тризуб — Государственный Герб Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко .

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Завтра, 13 июля, в 13.00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации этого масштабного проекта.

"Мы долго этого ждали, проделали огромную работу и завтра готовы поделиться новостями и всеми деталями", — сказал Ткаченко.

Монумент "Родина-мать" расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе.

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.

5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно будет только в определенное время.

Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра ". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.