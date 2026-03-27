У Київському універсистеті культури розкрадали бюджет на сотні мільйонів

Правоохоронець та фігурант справи. Фото: Офіс генпрокурора

У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що її організували службові особи разом з посадовцями Міністерства освіти та науки України. Йдеться про кошти, які були виділені в рамках державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Розкрадання бюджету у Київському університеті культури

"Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та фігурант справи. Фото: СБУ

Слідчі зʼясували, що обсяг державного фінансування визначали на основі даних про кількість студентів і науковців, а також затвердженого штатного розпису закладу.

Правоохоронець біля університету. Фото: СБУ

За інформацією правоохоронців, до документів могли вносити фейкові відомості стосовно контингенту студентів та науково-педагогічних працівників. Це давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування.

Наразі також перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у бюджетній програмі.

За попередніми даними, внаслідок таких дій державі було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Фігурант справи про розкрадання коштів в університеті. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Вилучені кошти. Фото: СБУ

"Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Хто серед фігурантів

Джерела "РБК-Україна" повідомляють, що серед фігурантів справи є Михайло Поплавський, який у лютому залишив посаду ректора через закінчення терміну дії контракту.

Повідомляється, що він не затриманий, а підозру — не оголошено.

Допис "РБК-Україна". Фото: скриншот

