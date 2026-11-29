Голова Деснянської РДА Максим Бахматов, мер столиці Віталій Кличко. Фото: Деснянська РДА, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону 2026–2027 років. За його словами, міська влада не передбачила для району коштів на придбання генераторів, встановлення модульних котелень та альтернативних джерел електроенергії.

Про це посадовець повідомив на своєму YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Скільки коштів Деснянський район отримав на підготовку до зими

Основну відповідальність за розподіл фінансування Бахматов поклав на Віталія Кличка. Він стверджує, що Деснянський район не отримав грошей на посилення енергетичної стійкості перед зимою. Він також заявив, що аналогічна проблема існує в інших районах столиці.

"У нього вся влада, гроші, формальність, неформальність, він ці гроші розподіляє. Нашому району і всім рештам, до речі, він ні**ра на зиму не розподілив. Безпосередньо на підготовку до зими, на генератори — нуль. На котельні модульні — нуль. На оці модульні електростанції — нуль. На сонячні речі — нуль. Нема нічого", — сказав Бахматов.

За словами голови РДА, фінансування на підготовку до холодів не отримали також Голосіївський, Дарницький, Дніпровський і Печерський райони. Він вважає, що столиця мала заздалегідь подбати про резервні можливості для забезпечення мешканців теплом, електроенергією та водою.

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"Миколаїв, Житомир, Черкаси — вони всі за ці роки встигли все побудувати, маючи бюджети 3–5 мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, ми маємо 120", — зазначив голова РДА.

Окремо посадовець пригадав попередній опалювальний сезон, коли частина Києва залишилася без теплопостачання. Він заявив, що під час тієї ситуації Деснянський район не отримав від міської влади достатньої підтримки.

Також Бахматов висловив претензії до використання мобільних котелень. За його словами, із п'яти установок запрацювали лише дві, тоді як решту привезли із дизельним пальним, не пристосованим до зимових умов. Для забезпечення 120 закладів освіти району, як стверджує голова РДА, наявних котелень вистачило лише на два об'єкти.

Раніше ми писали, що на План стійкості Києва передбачили 37 млрд грн. За словами Максима Бахматова, розподіл фінансування та контроль за виконанням відповідних заходів здійснює Київська міська державна адміністрація через профільні департаменти. Водночас, як стверджує посадовець, жоден із районів столиці не отримав коштів із цієї програми.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков попередив про ризик тривалого знеструмлення Києва в разі масованого російського удару по підстанціях, які забезпечують столицю електроенергією. За найгіршого сценарію відновлення електропостачання може тривати від одного до двох тижнів.