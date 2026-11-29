Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов, мэр столицы Виталий Кличко. Фото: Деснянская РГА, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов раскритиковал подготовку Киева к отопительному сезону 2026–2027 годов. По его словам, городские власти не предусмотрели для района средств на приобретение генераторов, установку модульных котельных и альтернативных источников электроэнергии.

Об этом чиновник сообщил на своем YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Сколько средств Деснянский район получил на подготовку к зиме

Основную ответственность за распределение финансирования Бахматов возложил на Виталия Кличко. Он утверждает, что Деснянский район не получил денег на укрепление энергетической устойчивости перед зимой. Он также заявил, что аналогичная проблема существует и в других районах столицы.

"У него вся власть, деньги, формальности, неформальности — он эти деньги распределяет. Нашему району и всем остальным, кстати, он ни**ра на зиму не выделил. Непосредственно на подготовку к зиме, на генераторы — ноль. На котельные модульные — ноль. На эти модульные электростанции — ноль. На солнечные установки — ноль. Ничего нет", — сказал Бахматов.

По словам главы РГА, финансирование на подготовку к холодам не получили также Голосеевский, Дарницкий, Днепровский и Печерский районы. Он считает, что столица должна была заранее позаботиться о резервных возможностях для обеспечения жителей теплом, электроэнергией и водой.

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"Николаев, Житомир, Черкассы — они все за эти годы успели всё построить, имея бюджеты в 3–5 миллиардов гривен. Чтобы вы понимали, у нас 120", — отметил глава РГА.

Отдельно чиновник вспомнил предыдущий отопительный сезон, когда часть Киева осталась без теплоснабжения. Он заявил, что во время той ситуации Деснянский район не получил от городских властей достаточной поддержки.

Также Бахматов высказал претензии к использованию мобильных котельных. По его словам, из пяти установок заработали лишь две, тогда как остальные привезли с дизельным топливом, не приспособленным к зимним условиям. Для обеспечения 120 учебных заведений района, как утверждает председатель РГА, имеющихся котельных хватило лишь на два объекта.

Ранее мы писали, что на План устойчивости Киева предусмотрено 37 млрд грн. По словам Максима Бахматова, распределение финансирования и контроль за выполнением соответствующих мероприятий осуществляет Киевская городская государственная администрация через профильные департаменты. В то же время, как утверждает чиновник, ни один из районов столицы не получил средств из этой программы.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупредил о риске длительного отключения электроэнергии в Киеве в случае массированного российского удара по подстанциям, обеспечивающим столицу электроэнергией. По худшему сценарию восстановление электроснабжения может занять от одной до двух недель.