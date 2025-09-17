Відео
Голова Оболонської РДА назвав основні проблеми забудови Києва

Голова Оболонської РДА назвав основні проблеми забудови Києва

Дата публікації: 17 вересня 2025 22:39
Чому Київ потерпає від хаотичної забудови - думка Кирила Фесика
Кирило Фесик. Фото: кадр з відео

Відсутність генерального плану розвитку Києва створює хаос, від якого страждає все місто. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно розробити докладну стратегію для міста.

Про це заявив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик в ефірі програми "Київський час".

Чому Київ потерпає від хаотичної забудови

За його словами, саме відсутність чіткого бачення розвитку столиці призводить до появи так званих "архітектурних монстрів", що не вписуються в міський простір.

При цьому структура, відповідальна за розробку генплану — КП "Київгенплан" — навіть не має постійного керівника. Фесик наголосив, що йдеться про один із найважливіших документів для Києва, тому очільник установи мав би бути серед найвідоміших людей столиці.

Він також згадав скандали, пов’язані з детальними планами територій. Зокрема, у випадку забудови на Мінському масиві громада настільки обурилася, що навіть перекривала вулиці. Подібна ситуація виникла й на вулиці Полярній, де вже зрізали дерева для майбутнього будівництва кількох висотних будинків.

"Зараз встановлюється законність цієї вирубки, але громада активно протестує, звертається до військової адміністрації та депутатського корпусу з вимогою переглянути всі будівельні документи", — підкреслив Фесик.

На його думку, подібні конфлікти є прямим наслідком відсутності узгодженої стратегії розвитку міста, яку мав би забезпечити генеральний план.

Нагадаємо, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов нагадав, що в районі навіть організовували спеціальну транспортну конференцію за участю міжнародних експертів. Учасники заходу дійшли до спільного висновку: чіткої стратегії розвитку транспортної інфраструктури для Деснянського району досі не існує. Саме через це перспективи появи метро на Троєщину залишаються примарними.

Окрім того, у серпні Київське метро визнали рекордсменом за збитковістю, хоча у 2019 році воно мало найбільший дохід серед інших метрополітенів у країні.

