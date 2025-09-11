Голова Деснянської РДА пояснив, чому не буде метро на Троєщину

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сучасного проєкту будівництва метро на Троєщину не існує, а всі розмови про нього є фактично міфом. На території Деснянського району навіть проводили транспортну конференцію за участі міжнародних експертів, де дійшли висновку: стратегії розвитку транспорту для району немає, а відтак метро на Троєщину так і не з’явиться.

Таку думку під час ефіру програми "Київський час" висловив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

За словами Бахматова, тунелі, які вже прокладені, фактично перетворяться на "порожні кісони", адже далі продовжувати будівництво неможливо. Міст, де закладений ярус під метро, зводили ще за радянським проєктом без жодної актуалізації, і нинішня влада не внесла жодних змін. Крім того, подальший маршрут впирається в забудовану територію та водойму, яку технічно обійти нереально.

Політик наголосив, що місто за останні 40 років кардинально змінилося, і будь-які спроби реалізувати старий проєкт виглядають утопічними.

"Коли щось планується 40 років, за 40 років місто міняється. Якщо люди намагаються побудувати за проєктами мосту, не метро, 40-річної давнини, в момент, коли ти намагаєшся побудувати метро, там стоять будівлі якісь, там вже змінена природа, там вже змінений клімат і тому подібне. Отже, метро це великий самообман, плюс, якщо щось треба добудувати за умовних 2-5 мільярдів євро, то під час відбудови країни, скоріше за все, пріоритети мають бути інші", — висловився Бахматов.

Бахматов також звернув увагу, що за останні 11 років у Києві не відкрили жодної нової станції метро. Водночас обіцянки добудувати метро на Виноградар, яке мали відкрити ще у 2021 році, так і не виконані, попри отримані ще у 2018 році авансові кошти на суму 4 мільярди гривень. Компанія "Київметробуд", яка відповідала за роботи, фактично зникла.

Зараз, за його словами, плани змінилися: замість метро передбачають будівництво автостради за новим проєктом вартістю 23 мільярди гривень. При цьому розрахункова ціна 151 мільйон доларів за кілометр, що, як наголосив Максим Бахматов, робить київське метро одним із найдорожчих у світі.

Нагадаємо, тим часом в Києві триває розслідування справи про затоплення станцій метро "Деміїївська" та "Либідська". Зокрема, директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА нещодавно повідомили про підозру у службовій недбалості.

Окрім того, у серпні Київське метро визнали рекордсменом за збитковістю, хоча у 2019 році воно мало найбільший дохід серед інших метрополітенів в країні.

Тим часом кияни скаржаться на недостатню кількість станцій метро. У липні кореспондентка Новини.LIVE поцікавилась, чого не вистачає мешканцям столиці для комфортного перемування містом.