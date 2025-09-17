Почему Киев страдает от хаотичной застройки - мнение Кирилла Фесика

Кирилл Фесик. Фото: кадр из видео

Отсутствие генерального плана развития Киева создает хаос, от которого страдает весь город. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно разработать подробную стратегию для города.

Об этом заявил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире программы "Київський час".

Реклама

Читайте также:

Почему Киев страдает от хаотичной застройки

По его словам, именно отсутствие четкого видения развития столицы приводит к появлению так называемых "архитектурных монстров", которые не вписываются в городское пространство.

При этом структура, ответственная за разработку генплана - КП "Киевгенплан" — даже не имеет постоянного руководителя. Фесик отметил, что речь идет об одном из важнейших документов для Киева, поэтому глава учреждения должен быть среди самых известных людей столицы.

Он также вспомнил скандалы, связанные с детальными планами территорий. В частности, в случае застройки на Минском массиве община настолько возмутилась, что даже перекрывала улицы. Подобная ситуация возникла и на улице Полярной, где уже срезали деревья для будущего строительства нескольких высотных домов.

"Сейчас устанавливается законность этой вырубки, но община активно протестует, обращается к военной администрации и депутатскому корпусу с требованием пересмотреть все строительные документы", — подчеркнул Фесик.

По его мнению, подобные конфликты являются прямым следствием отсутствия согласованной стратегии развития города, которую должен был бы обеспечить генеральный план.

Напомним, что председатель Деснянской РГА Максим Бахматов напомнил, что в районе даже организовывали специальную транспортную конференцию с участием международных экспертов. Участники мероприятия пришли к общему выводу: четкой стратегии развития транспортной инфраструктуры для Деснянского района до сих пор не существует. Именно поэтому перспективы появления метро на Троещину остаются призрачными.

Кроме того, в августе Киевское метро признали рекордсменом по убыточности, хотя в 2019 году оно имело наибольший доход среди других метрополитенов в стране.