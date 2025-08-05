Який прибуток отримує метро в Києві, Дніпрі та Харкові

Київський метрополітен. Фото: "Київ медіа"

Київський метрополітен став рекордсменом зі збитків серед усіх міст України. У першому півріччі 2025 року збитки склали 2,59 млрд грн.

Про це повідомляють аналітики "Слово і діло".

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Дохід Київського метрополітену з 2019 року

Зазначається, що ще у 2019 році Київський метрополітен мав найбільший дохід, він складав 3,39 млрд гривень. У 2020-2021 роках цей показник скоротився майже вдвічі через пандемію COVID-19, а з початком повномасштабної війни в 2022-му — ще майже вдвічі: лише 1,08 млрд гривень.

У 2023-2024 роках дохід метрополітену зріс до 1,63 млрд гривень, а за перше півріччя 2025 року становив 833,6 млн гривень — це на 3,3% більше, ніж за перше півріччя 2024-го (тоді було 806,6 млн гривень).

Таким чином із -635,5 млн гривень у 2019-му збитки зросли до -2,9 млрд у 2024 році. За перше півріччя 2025-го — вже -2,59 млрд грн.

Дохід метрополітену Харкова

У Харківському метрополітені дохід у 2019 році складав 1,28 млрд гривень, у 2022-му він склав 158 млн гривень, у 2023 — лише 24,4 млн гривень, а за перше півріччя 2025-го становив 65,7 млн гривень — більше, ніж за весь попередній рік.

Зазначимо, що у Харкові діє безоплатний проїзд у комунальному транспорті, у тому числі у метро, з травня 2022 року.

У 2023 році збитки Харківського метрополітену сягнули -431,9 млн, а в першому півріччі 2025 року вже -234,5 млн — це більше, ніж за весь 2021 рік.

Дохід метрополітену Дніпра

У Дніпрі показники доходу стабільніші: з 19,1 млн грн у 2019 році до пікових 22 млн у 2021-му, з подальшим незначним зниженням у 2024 (19,8 млн). У 2025 році за перше півріччя підприємство заробило 10,3 млн грн.

У метро Дніпра найбільші збитки були у 2023 році (-60,2 млн), у 2024-му — -36,6 млн, а у першій половині 2025 року — -14,2 млн грн.

У Кривому Розі дохід метротраму не впав у 2022 році, а зріс у понад 30 разів — з 15,3 млн грн у 2021 році до 516,9 млн у 2022-му. У 2023 році — ще більше (552 млн), у 2024 — 554,2 млн, а за перше півріччя 2025 року — 295,7 млн грн.

У Кривому Розі проїзд також безоплатний, для жителів міста з травня 2021, для решти пасажирів з квітня 2022.

У метротрамі міста збитки у 2023-2024 роках становили -11,3 млн і -20,8 млн відповідно, а в першому півріччі 2025 року — -18,9 млн.

Доходи та збитки метро в Україні. Фото: Слово і діло

Нагадаємо, нещодавно кияни заявили, що у столиці варто збільшувати кількість станцій метро.

21 липня РФ зруйнувала станцію метро "Лук'янівська".