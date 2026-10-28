Південний міст. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві на Південному мості тривають першочергові роботи, а також обстеження пошкоджених конструкцій після російського обстрілу 27 жовтня. Противник пошкодив елементи мосту, зокрема залізобетонну прогонову будову, автомобільні проїзди, конструкції метро та інженерні комунікації.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Роботи на Південному мосту

Фахівці КП "Київавтошляхміст" проводять першочергові відновлювальні роботи на ділянках, де не зафіксовано критичних пошкоджень.

КП "Київський метрополітен" уже відновило основні кабельні мережі електроживлення, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів на відрізку між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Роботи з відновлення решти інженерних мереж продовжуються.

У КМДА зазначили, що фахівці працюють цілодобово.

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Водночас спеціалізовані науково-дослідні установи здійснюють динамічні випробування, геодезичний моніторинг деформацій, відстежують зміни виявлених дефектів і виконують контрольні розрахунки.

"Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки "зеленої" лінії метро", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні зранку в Києві сталися транспортні проблеми на лівому березі столиці. Після російського удару по Південному мосту рух переправою тимчасово обмежили, а роботу зеленої гілки метро частково призупинили.

А міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що столична влада виділить 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та облаштування під’їзних доріг до них.