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Главная Киев Председатель РГА: мосты Киева ежедневно пересекают до миллиона человек

Председатель РГА: мосты Киева ежедневно пересекают до миллиона человек

Ua ru
29 октября 2026 08:37
Эксклюзив
Мосты Киева ежедневно пересекают до миллиона человек kyiv.info
Мост Метро в Киеве. Иллюстративное фото: kyiv.info

Ежедневно между левым и правым берегами Киева перемещаются сотни тысяч человек. По оценке главы Дарницкой районной государственной администрации Александра Ковтунова, этот поток может приближаться к миллиону человек. При этом эта оценка не учитывает транзитное движение через столицу.

Об этом Александр Ковтунов рассказал в эфире программы "Київський час".

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До миллиона человек ежедневно ездят между берегами Киева

Ведущий спросил чиновника, сколько людей ежедневно ездят между Дарницей и правым берегом столицы. В ответ Ковтунов пояснил, что его оценка основана, в частности, на численности населения левобережья и особенностях этой части города.

По словам главы Дарницкой РГА, на левом берегу проживает около полутора миллионов человек. Он отметил, что эта часть столицы преимущественно состоит из спальных районов и микрорайонов, и поэтому предположил, что ежедневный поток между берегами может составлять 500–700 тысяч человек.

"Мое личное мнение, что это около миллиона человек. Почти миллион человек. Мое личное мнение", — отметил Александр Ковтунов.

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В то же время чиновник уточнил, что оценка может быть меньше, и объяснил, почему считает поток людей значительным:

"Ну смотрите, у нас на Левом берегу проживает около полутора миллионов человек. Учитывая, что Левый берег не является промышленным районом, а в основном представляет собой все-таки спальные районы, микрорайоны. Ну пусть будет не миллион человек, пусть пятьсот, шестьсот, семьсот тысяч — мне кажется, это стопроцентно верно".

Отдельно Ковтунов подчеркнул, что приведенные цифры не учитывают транзитное движение через Киев. По его словам, транспортный поток проходит в обоих направлениях — с правого берега на левый и наоборот.

Новини.LIVE сообщали, что после российского обстрела 27 октября на Южном мосту в Киеве продолжаются первоочередные восстановительные работы и обследование поврежденных конструкций. Метрополитен восстановил основные кабельные сети электропитания, сигнализации и связи, а также движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоний Хутір". Результаты обследования моста планируется получить в начале следующей недели, после чего будут определены дальнейшие технические решения по восстановлению сооружения и наземного участка "зеленой" линии метро.

Новини.LIVE писали, что КГГА призвала СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей соцсетей не публиковать фото и видео повреждений Южного моста в Киеве. В городской администрации пояснили, что такие материалы могут помочь российским военным оценить последствия атаки и получить разведывательную информацию. Рекомендуется распространять только изображения, обнародованные официальными учреждениями, а ранее опубликованные материалы с конфиденциальными деталями повреждений просят удалить.

Киев мост столица мост Патона мост Метро Южный мост
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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