Глава РГА сказал, сколько восстановлено домов в Киеве после атак

Глава РГА сказал, сколько восстановлено домов в Киеве после атак

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 08:04
Сколько в Киеве восстановлено домов после атак РФ
Председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик. Фото: Фесик/Facebook

Председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик прокомментировал ситуацию с восстановлением домов в Киеве после атак РФ. По его словам, с конца 2023 года в столице не восстановили ни одного дома после вражеских обстрелов.

Об этом Кирилл Фесик рассказал в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Какова ситуация с восстановлением домов после атак в Киеве

По словам главы Оболонской районной государственной администрации, с конца 2023 года в Киеве не восстановили ни одного разрушенного дома после атак РФ.

Кирилл Фесик отметил, что жители, в частности, Голосеевского района жалуются, что почти 2 года после "прилетов" в феврале 2023 года остаются без надлежащей помощи.

"Мы делали аналитику интересную. Знаете, когда город Киев последний раз полностью восстановил разрушенный дом? С конца 2023 года — ноль восстановленных домов. Это официальная информация. В Голосеевском районе люди переживают, что о них забывают, и правильно переживают. В Голосеевском районе 2 или 7 февраля были очень сильные прилеты. Что-то там делается, но ничего не восстановлено", — сказал глава РГА.

Напомним, что недавно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко возмутился бездействием местных властей после массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля.

Также Ткаченко уже заявлял о том, что, несмотря на острую необходимость, в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий.

Киев обстрелы восстановление атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
