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Головна Київ Голова РДА: у Києві є ще 50 локацій для створення укриттів

Голова РДА: у Києві є ще 50 локацій для створення укриттів

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 17:29
Укриття у Києві можна зробити ще на 50 локаціях
Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві залишається значний потенціал для розширення мережі захисних споруд за рахунок використання підземних просторів. У столиці можна облаштувати щонайменше 50 додаткових локацій для укриттів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі "Київського часу". 

Будівництво укриттів у Києві

Фесик розповів, що наразі в Україні відсутній механізм, який дозволяв би використовувати приватну власність у багатоповерхових будинках як укриття. Водночас місто має значний резерв підземних приміщень, які після ремонту та модернізації можуть слугувати захисними спорудами для населення.

"У Києві ще дуже багато підземного простору, який можна було б відремонтувати. Цим потрібно системно займатися. Щонайменше 50 таких локацій у столиці ще є", — зазначив голова РДА. 

Посадовець також нагадав, що подібні проєкти вже реалізовувалися в Оболонському районі. Зокрема, йдеться про переобладнання підземних переходів та громадських просторів під укриття. На його думку, такий досвід може бути поширений і на інші райони Києва.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Юлія Свириденко розповіла, що Київ відстає по підготовці міста до опалювального сезону. За її словами, держава забезпечує всю необхідну підтримку столиці, однак достатніх темпів підготовки немає. 

Водночас відомо, що Київрада підтримала рішення про залучення кредиту на 150 млн євро для закупівлі 50 нових вагонів метро. Депутати виступили проти цього, адже це може призвести до нового підвищення вартості проїзду в метрополітені.

Київ укриття ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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