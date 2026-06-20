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Главная Киев Глава РГА: в Киеве есть еще 50 мест для создания укрытий

Глава РГА: в Киеве есть еще 50 мест для создания укрытий

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 17:29
В Киеве можно обустроить укрытия еще в 50 местах
Убежище в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве сохраняется значительный потенциал для расширения сети защитных сооружений за счет использования подземных пространств. В столице можно обустроить не менее 50 дополнительных мест для укрытий.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире программы "Київського часу".

Строительство укрытий в Киеве

Фесик рассказал, что на данный момент в Украине отсутствует механизм, который позволял бы использовать частную собственность в многоэтажных домах в качестве укрытий. В то же время у города есть значительный резерв подземных помещений, которые после ремонта и модернизации могут служить защитными сооружениями для населения.

"В Киеве еще очень много подземного пространства, которое можно было бы отремонтировать. Этим нужно системно заниматься. По меньшей мере 50 таких локаций в столице еще есть", — отметил глава РГА.

Чиновник также напомнил, что подобные проекты уже реализовывались в Оболонском районе. В частности, речь идет о переоборудовании подземных переходов и общественных пространств под укрытия. По его мнению, такой опыт может быть распространен и на другие районы Киева.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Юлия Свириденко рассказала, что Киев отстает в подготовке города к отопительному сезону. По ее словам, государство оказывает столице всю необходимую поддержку, однако темпы подготовки недостаточны.

В то же время известно, что Киевсовет поддержал решение о привлечении кредита на 150 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро. Депутаты выступили против этого, ведь это может привести к новому повышению стоимости проезда в метрополитене.

Киев укрытия эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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