Свириденко: Київ має бути готовий до зими, але фіксується відставання

Денис Шмигаль, Юлія Свириденко та Олексій Кулеба. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Київ повинен бути повністю готовий до наступної зими. За її словами, це пряма відповідальність міської влади. Водночас наразі столиця відстає по підготовці.

Про це Юля Свириденко повідомив у четвер, 18 червня, передає Новини.LIVE.

Підготовка Києва до опалювального сезону

Свириденко зазначила, що держава забезпечує всю необхідну підтримку Києву. Наразі уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, а частину робіт здійснює Агентство відновлення.

Нарада, яку провела Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Також впроваджуються програми підтримки, які передбачають встановлення індивідуальних і резервних систем енергоживлення у багатоквартирних будинках.

"Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Сьогодні немає важливішого пріоритету для міської влади, ніж підготовка столиці до зими", — заявила Свириденко.

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За її словами, Київ має найбільший серед міст України бюджет і достатні ресурси, а також підтримку держави, що дозволяє йому забезпечити належну підготовку до опалювального сезону.

Віталій Кличко. Фото: t.me/svyrydenkoy

"За підсумками наради з міським головою визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання. Завдання чітке — Київ має бути завчасно і належним чином підготовлений до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду", — каже вона.

З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зимового періоду, уряд найближчим часом планує ініціювати розгляд цього питання на засіданні Ради національної безпеки і оборони України для ухвалення необхідних рішень.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олексія Кучеренка, блочно-модульні котельні не зможуть компенсувати можливі втрати теплопостачання у разі знищення трьох ключових ТЕЦ у Києві. Він також повідомив, що Кабмін урізав фінансування столиці, виділивши лише 4 мільярди гривень замість десяти.

Раніше експерт з державного управління у сфері містобудування Віктор Глеба висловив зауваження щодо укриттів у Києві. Він стверджує, що повноцінних бомбосховищ у столиці фактично не існує.