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Голові Броварської РДА вручили підозру за скоєння ДТП

27 квітня 2024 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Голові Броварської РДА вручили підозру за скоєння ДТП
Прокурори оголошують підозру голові Броварської РДА. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора в суботу, 27 квітня. 

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Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання Майбоженку запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Голові Броварської РДА вручили підозру за скоєння ДТП - фото 1
Допис Офіса Генерального прокурора. Фото: скриншот

ДТП в Броварах

Нагадаємо, що інцидент стався 26 квітня 2024 року в Броварах, коли Майбоженко за кермом автомобіля проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За даними тестування приладом Drager, у водія був виявлений вміст алкоголю 2.31 проміле, що свідчить про значне перевищення допустимої норми.

Унаслідок цього ДТП чотирьох осіб, серед яких одна дитина, було госпіталізовано до лікарні. Медична експертиза показала, що двом постраждалим діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони зараз перебувають у реанімаційному відділенні. Ще двох постраждалих отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Наразі лікарі продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді за участі голови Броварської районної державної адміністрації. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. 

 

ДТП
Київ
Офіс генерального прокурора
прокуратура
Бровари
підозра

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