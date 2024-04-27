Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП за участю голови Броварської РДА

ДТП в Броварах. Фото: Національна поліція

Лікарі продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді за участі голови Броварської районої державної адміністрації. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченка у суботу, 27 квітня.

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"Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", — говориться у повідомленні.

ДТП в Броварах. Фото: Національна поліція

Також повідомляється, що дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості.

"У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини", — зазначили в ОВА.

Пост Руслана Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

На інцидент вже відреагував голова КОВА, Руслан Кравченко: за його словами, чиновника буде звільнено з посади.