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Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП за участю голови Броварської РДА

27 квітня 2024 13:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП за участю голови Броварської РДА
ДТП в Броварах. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Лікарі продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді за участі голови Броварської районої державної адміністрації. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченка у суботу, 27 квітня.

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ДТП за участі голови РДА

"Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", — говориться у повідомленні.

Бровари
ДТП в Броварах. Фото: Національна поліція

Також повідомляється, що дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості.

"У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини", — зазначили в ОВА.

дтп в броварах
Пост Руслана Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

На інцидент вже відреагував голова КОВА, Руслан Кравченко: за його словами, чиновника буде звільнено з посади.

ДТП
Київ
поліція
авто
Бровари

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