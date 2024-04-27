Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Главе Броварской РГА вручили подозрение за совершение ДТП arrow

Главе Броварской РГА вручили подозрение за совершение ДТП

27 апреля 2024 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Главе Броварской РГА вручили подозрение за совершение ДТП
Прокуроры объявляют подозрение главе Броварской РГА. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко получил подозрение. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

Подозрение за ДТП с пострадавшими

В настоящее время в Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании Майбоженко меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Главе Броварской РГА вручили подозрение за совершение ДТП - фото 1
Сообщение Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот

ДТП в Броварах

Напомним, что инцидент произошел 26 апреля 2024 года в Броварах, когда Майбоженко, за рулем автомобиля, проехал перекресток на красный свет, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По данным тестирования прибором Drager, у водителя было обнаружено содержание алкоголя 2.31 промилле, что свидетельствует о значительном превышении допустимой нормы.

В результате этого ДТП четыре человека, среди которых один ребенок, были госпитализированы в больницу. Медицинская экспертиза показала, что двум пострадавшим диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще двое пострадавших получили телесные повреждения средней степени тяжести.

В настоящее время врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим в ДТП при участии председателя Броварской районной государственной администрации. Четверо человек находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

 

ДТП
Киев
Офис генерального прокурора
прокуратура
Бровары
подозрение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри