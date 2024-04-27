Главе Броварской РГА вручили подозрение за совершение ДТП

Прокуроры объявляют подозрение главе Броварской РГА. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко получил подозрение. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в субботу, 27 апреля.

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В настоящее время в Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании Майбоженко меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Сообщение Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот

ДТП в Броварах

Напомним, что инцидент произошел 26 апреля 2024 года в Броварах, когда Майбоженко, за рулем автомобиля, проехал перекресток на красный свет, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По данным тестирования прибором Drager, у водителя было обнаружено содержание алкоголя 2.31 промилле, что свидетельствует о значительном превышении допустимой нормы.

В результате этого ДТП четыре человека, среди которых один ребенок, были госпитализированы в больницу. Медицинская экспертиза показала, что двум пострадавшим диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще двое пострадавших получили телесные повреждения средней степени тяжести.

В настоящее время врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим в ДТП при участии председателя Броварской районной государственной администрации. Четверо человек находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.