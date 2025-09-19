Стихійне звалище на Троєщині — прокуратура подала в суд на КМДА

Звалище на Троєщині. Фото: кадр з відео

На Троєщині в Києві прокуратура подала до суду на Київську міську державну адміністрацію через стихійне сміттєзвалище. Воно роками існує на вулиці Героїв Енергетиків.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Стихійне звалище в столиці

Площа нелегального звалища перевищує 430 квадратних метрів, а територія, хоч і обнесена парканом, перетворилася на місце скидання побутових відходів — від пластикових пляшок до гнилих фруктів.

Місцеві жителі розповідають, що на цьому місці вже тричі траплялися пожежі. Крім сміття, тут можна побачити залишки меблів, матраци, дивани та сліди кострищ, що свідчить про постійну присутність людей.

Хоча поруч і встановлений контейнер для відходів, більшість сміття розкидана просто на землі. Ситуація дійшла до того, що серед покинутих відходів навіть проросли дикі помідори.

Це вже третя спроба прокуратури через суд змусити КМДА реагувати на подібні звалища. Цього разу справа стосується саме цієї ділянки на Троєщині, де, за словами мешканців, проблема давно вийшла з-під контролю.

Нагадаємо, що спочатку Деснянська окружна прокуратура Києва подала позов проти міської адміністрації. Причиною стало стихійне звалище відходів у житловому масиві Троєщина. Правоохоронці наполягають, щоб столична влада негайно організувала його прибирання та ліквідацію.

Після цього прокуратура знову подала позов, аби зобов’язати Київську міську держадміністрацію прибрати стихійне сміттєзвалище вздовж вулиці Пухівської на Троєщині.