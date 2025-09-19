Видео
Горы отходов — новые детали дела о масштабной свалке в Киеве

Горы отходов — новые детали дела о масштабной свалке в Киеве

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:39
Стихийная свалка на Троещине - прокуратура подала в суд на КГГА
Свалка на Троещине. Фото: кадр из видео

На Троещине в Киеве прокуратура подала в суд на Киевскую городскую государственную администрацию из-за стихийной свалки. Она годами существует на улице Героев Энергетиков.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE.

Стихийная свалка в столице

Площадь нелегальной свалки превышает 430 квадратных метров, а территория, хоть и обнесена забором, превратилась в место сброса бытовых отходов — от пластиковых бутылок до гнилых фруктов.

Местные жители рассказывают, что на этом месте уже трижды случались пожары. Кроме мусора, здесь можно увидеть остатки мебели, матрасы, диваны и следы кострищ, что свидетельствует о постоянном присутствии людей.

Хотя рядом и установлен контейнер для отходов, большинство мусора разбросано просто на земле. Ситуация дошла до того, что среди брошенных отходов даже проросли дикие помидоры.

Это уже третья попытка прокуратуры через суд заставить КГГА реагировать на подобные свалки. На этот раз дело касается именно этого участка на Троещине, где, по словам жителей, проблема давно вышла из-под контроля.

Напомним, что сначала Деснянская окружная прокуратура Киева подала иск против городской администрации. Причиной стала стихийная свалка отходов в жилом массиве Троещина. Правоохранители настаивают, чтобы столичные власти немедленно организовали ее уборку и ликвидацию.

После этого прокуратура снова подала иск, чтобы обязать Киевскую городскую госадминистрацию убрать стихийную свалку вдоль улицы Пуховской на Троещине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
