Прокуратура судиться з КМДА через сміттєзвалище

Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

Деснянська окружна прокуратура міста Києва судиться з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) через несанкціоноване сміттєзвалище на Троєщині. Вимога — вжити заходів щодо його ліквідації.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 18 вересня, в Telegram.

Отже, Деснянська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду, в якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища.

Мовиться про засмічену земельну ділянку, огороджену парканом по вул. Героїв Енергетиків, 5 що розташована навпроти овочевого ринку "Троєщина" у Деснянському районі міста Києва.

На цій ділянці тривалий час складувались побутові, промислові та будівельні відходи. Так, загальна площа засмічення складає 431 кв.м.

Водночас КМДА як орган, уповноважений вирішувати питання поводження з подібними сміттєзвалищами у столиці, забезпечувати ліквідацію несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів — не вживає заходів, що свідчить про її бездіяльність.

Реагуючи на ці порушення, Деснянська окружна прокуратура м. Києва звернулася до Київського окружного адміністративного суду з відповідним позовом, в якому просить суд зобов’язати КМДА вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища.

Наразі судом відкрито провадження за позовом прокурора.

Зауважимо, що це вже третій аналогічний позов Деснянської окружної прокуратури до КМДА. Попередні позови стосуються ліквідації стихійних сміттєзвалищ по вулиці Меліоративній та по вул. Пухівській вздовж озера Алмазне. Вони перебувають на розгляді суду.

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

