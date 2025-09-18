Відео
Головна Київ Прокуратура судиться з КМДА через сміттєзвалище на Троєщині

Прокуратура судиться з КМДА через сміттєзвалище на Троєщині

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:05
Прокуратура судиться з КМДА через сміттєзвалище
Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

Деснянська окружна прокуратура міста Києва судиться з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) через несанкціоноване сміттєзвалище на Троєщині. Вимога — вжити заходів щодо його ліквідації.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 18 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Прокуратура судиться з КМДА через сміттєзвалище — що відомо

Отже, Деснянська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду, в якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища.

Мовиться про засмічену земельну ділянку, огороджену парканом по вул. Героїв Енергетиків, 5 що розташована навпроти овочевого ринку "Троєщина" у Деснянському районі міста Києва.

На цій ділянці тривалий час складувались побутові, промислові та будівельні відходи. Так, загальна площа засмічення складає 431 кв.м.

Водночас КМДА як орган, уповноважений вирішувати питання поводження з подібними сміттєзвалищами у столиці, забезпечувати ліквідацію несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів — не вживає заходів, що свідчить про її бездіяльність.

Реагуючи на ці порушення, Деснянська окружна прокуратура м. Києва звернулася до Київського окружного адміністративного суду з відповідним позовом, в якому просить суд зобов’язати КМДА вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища.

Наразі судом відкрито провадження за позовом прокурора.

Зауважимо, що це вже третій аналогічний позов Деснянської окружної прокуратури до КМДА. Попередні позови стосуються ліквідації стихійних сміттєзвалищ по вулиці Меліоративній та по вул. Пухівській вздовж озера Алмазне. Вони перебувають на розгляді суду.

КМДА суд
Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно інвестори "Київміськбуду" влаштували мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації.

Раніше очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради.

Київ суд КМДА прокуратура сміттєзвалища Троєщина
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
